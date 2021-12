Carlos Marín (Il Divo) confesó que ya había pasado el Covid al comienzo de la pandemia: "No sabían decirme lo que era"

El mundo de la música se despidió este domingo de Carlos Marín, el único integrante español de Il Divo. Murió a los 53 años en un hospital de Manchester, en el que estaba ingresado por Covid-19 desde el pasado 8 de diciembre en estado muy grave, en coma inducido. Horas después, ha salido a la luz una charla que tuvo con la actriz Mar Regueras en Instagram en diciembre de 2020.

Lea también - La muerte de Carlos Marín (Il Divo): los mensajes de cariño en redes, de Barbra Streisand a Santiago Segura

El artista decía entonces que había pasado el Covid un año antes. Según recordó, comenzó a sentirse mal, en diciembre de 2019, cuando se encontraba de gira con Il Divo por EEUU.

"Estoy seguro de que me dio el Covid. Tenía 41,5, estaba fatal. Una hora y media antes del show, el medico me dio un medicamento para la neumonía. Me dijo que la única contraindicación es que se suele romper al tendón de Aquiles. Los médicos no sabían decirme lo que era, solo que era viral", aseguró en esta entrevista con Regueras.

Entonces la pandemia no se había extendido y nadie podía imaginar que lo que tenía era Covid-19. Finalmente le "dieron un fármaco que afectaba al tendón de Aquiles" y le "tuvieron que operar de urgencia el día 25 de diciembre" debido al mal efecto que le produjo.

"Llegué a Los Ángeles y me sentía fatal. Me dolían las piernas, y cada vez estaba más cojo. El último show lo hice arrastrando los pies. Llegue a Madrid y no podía andar. Me vieron el tendón, me operaron de urgencia el 25 de diciembre. Me tomé ese medicamento y también corticoides, un spray para asmáticos. Yo seguía con fiebre. Yo estoy seguro de que era el Covid", comentó entonces.

Contó el cantante que meses después de aquel episodio, un médico le confirmó que pasó el Covid-19: "La primera prueba que me hice de PCR y de sangre fue el día 22 de abril, ya habían pasado cuatro meses, cuatro meses y medio. Salían altos los anticuerpos, pero sin ser positivo. El médico me dijo: 'Significa que tú tuviste el Covid'". Carlos resumió: "Tuve fiebre, neumonía perdí el olfato, el olor.. y ahora tengo suerte, debo de ser inmune".

No obstante, hay que recordar que el hecho de pasar la enfermedad no te hace inmune al virus, incluso después de haber recibido las dosis de vacunación. El intérprete recibió su pauta.

Lea también: Muere de Covid Carlos Marín, el cantante de Il Divo, a los 53 años

Durante la entrevista con Regueras, el artista también le comentó: "Nos dicen ahora que tenemos que ponernos la vacuna, que esperemos que no dé efectos secundarios. Además, el management de Il Divo nos ha dicho que nosotros, sin vacuna, no podemos viajar por el mundo y por las cuarentenas".

Este miércoles 15 de diciembre trascendió la noticia de que estaba hospitalizado en Manchester desde el pasado 8 de diciembre en estado muy grave. Marín permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, intubado y en coma inducido. La muerte del barítono, que de 2006 a 2009 estuvo casado con la cantante y actriz franco-española Geraldine Cerceda Larrosa (44), no solo ha conmocionado a España sino a medio mundo.