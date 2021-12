Exclusiva: Isabel Pantoja tiene otra oferta de Paolo Vasile pero también la amenaza de tres años de cárcel

Isabel Pantoja tiene que tomar algunas decisiones importantes después de estas fiestas. La Navidad se presenta solitaria y amarga, es la primera que pasa sin su madre, doña Ana, fallecida hace tres meses, y de nuevo está distanciada de su hijo Kiko Rivera. Es posible que solo Anabel y su hija Chabelita sean las únicas visitantes de la tonadillera, casi siempre encerrada en Cantora.

El futuro de la artista de 65 años puede seguir sombrío o esperanzador. Todo depende de ella y de su estado de ánimo. En su calendario de conciertos para 2022 solo hay dos fechas marcadas: tiene dos actuaciones en Chile, el próximo mes de mayo, que ya fueron aplazadas en dos ocasiones debido a la pandemia. Los preocupantes contagios actuales por el virus ómicron preocupan a los organizadores chilenos.

En España, donde su calendario está de momento en blanco, hay una posible cita. O varias. Paolo Vasile la quiere en Mediaset, según ha podido saber Informalia. Al gran jefe de Mediaset en España le gustaría contar con Isabel Pantoja, de momento para apariciones puntuales sin concretar. Pero también nos dicen que Isabel no está animada a hacer nada y que su estado de ánimo es pesimista. No se ve con ganas de remontar.

Juicio

En marzo tiene un juicio importante que podría sumarse a la lista de los problemas judiciales que la han llevado a la ruina y al descrédito. Se trata del pleito en torno al chalé Mi Gitana, en la urbanización La Pera de Marbella, la casa que la cantante compartía con Julián Muñoz cuando estaban juntos. En este complicado asunto procesal se acusa a Isabel y a tres personas más de insolvencia punible y multa económica, delitos por los que la Fiscalía les pide tres años de prisión. A cada uno.

Este tema preocupa y mucho a Isabel Pantoja y es posible que, hasta que no vea claro su futuro judicial, no quiera subirse a un escenario, y tampoco volver a la cadena con la que ha tenido grandes reconciliaciones pero también sonoros enfrentamientos. Paolo Vasile paga bien y el dinero le hace falta pero ya sabemos que desde los platós del capo italiano se lanzan a sus personajes tanto flechas de amor como dardos envenenados. Isabel no olvida las terribles noches que la cadena celebró con Kiko Rivera maldiciendo a su propia madre.