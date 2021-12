Las emotivas primeras palabras de María, hija de Verónica Forqué: "La mejor mamá del mundo"

El multitudinario homenaje a la actriz Verónica Forqué congregó en el Teatro Español a numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura y también a otros tantos anónimos que quisieron mostrar sus respetos a la intérprete. La protagonista de Pepa y Pepe, que falleció el pasado 13 de diciembre a los 66 años, ha sido recordada en decenas de mensajes de pésame.

Ahora, cinco días después de su muerte ha sido su propia hija la que también ha querido utilizar sus redes sociales personales para despedirse de su madre.

Una serie de imágenes que ha subido a sus historias de Instagram que ha acompañado de mensajes como "Te quiero mamá", "La mejor mamá del mundo" o "La muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman".

El homenaje de María Forqué ha ido más allá y es que la hija de la actriz ha compartido con todos sus seguidores fotografías que se tomó junto al féretro de su madre o vídeos que ella misma grabó cuando acudió a la capilla ardiente que se estableció en el Teatro Español de Madrid: "Gracias a todos los que vinisteis a despediros y a dejarle flores a mi mamá".

Más allá de las stories, María Forqué también ha actualizado su perfil de Instagram con un vídeo muy especial. No tanto por el contenido del mismo, pues es la única persona que aparece, enfundada en un llamativo vestido negro, diadema con orejas de conejo y mascarilla con lunes rojas, sino por quién estaba tras la cámara. "Mi mamá me grabó este vídeo", ha escrito. En apenas unas horas la artista visual ha recibido en el post miles de 'me gusta' además de mensajes de cariño de personajes como Paco León (47), Pelayo Díaz (35), María Escoté (42), Miki Nadal (54) o Eduardo Navarrete (27).

