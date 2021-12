Sira, hija de Luis Enrique, enamorada de un futuro futbolista azulgrana

Sira Martínez Cullell es uno de los nombres que suena con más fuerza estas últimas semanas del año. La hija de Luis Enrique dejará huella en el deporte español como amazona. A pesar de su juventud, tiene 20 años, ya despunta como una de las deportistas más destacadas de los circuitos hípicos españoles e internacionales.

Los expertos en este ámbito concluyen que se le augura un futuro muy prometedor. Y lo disfrutará de la mano de Ferran Torres, su actual pareja. Tal y como recoge EnBlau, Sira vive en Barcelona y conserva a distancia una relación de amor con el deportista de élite.

Una relación que podría acabar confirmando la llegada de Torres al FC Barcelona. El delantero del Manchester City podría entrar en este mismo mercado de invierno y vendría a reforzar el equipo actual de Xavi Hernández.

El futbolista de 21 años, que considera a Luis Enrique un padre deportivo, es el hombre de moda en la selección española, con la que ha marcado 12 goles en 21 partidos. Con el técnico mantiene una estrecha relación: "Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Al final, eso es lo que quiere cualquier jugador".

