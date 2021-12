El tenso 'cara a cara' entre Lydia Lozano y Víctor Sandoval: "No me saques mierda"

La coach Cristina Soria ha hablado en su entrevista en Sábado Deluxe sobre la pandemia y que ésta ha provocado que muchas personas se sientan solas y que no se atrevan a pedir ayuda y decirlo abiertamente en su entorno más cercano. Es el caso del colaborador del programa Víctor Sandoval, que ha reconocido en directo que se siente solo y que es consciente de ello.

Aunque el colaborador está recibiendo ayuda psicológica, lo cierto es que Víctor ha aprovechado para lanzarle un dardo envenenado a una de sus compañeras de plató: "Yo no es que me sienta solo, es que estoy solo y lo sé pero lo llevo fenomenal, porque lo no quiero es gente que cuando está contigo en un plató de televisión se lleva fenomenal contigo pero que cuando se apagan los focos ni te llama para ver cómo está, ¿a que sí, Lydia?".

Lydia Lozano no se ha tomado nada bien el ataque de su compañero y ha intentado negar las palabras del exmarido de Nacho Polo: "Eso no es cierto, yo cómo puedo saber que te encuentras mal, tampoco me llamas tú a mí, si a mí me llama un amigo porque me necesita yo siempre estoy ahí. No me saques mierda".

Sandoval sin embargo sí ha tenido palabras de cariño y reconocimiento para otra compañera: "Pero no todo el mundo es como Lydia y tantos otros de este programa, María Patiño el año pasado vino hasta mi casa en Navidad, me sacó de la cama y me obligó a irme con ella a su casa, eso es una amiga, yo no llamo para pedir ayuda porque no quiero que piensen que soy un pesado".

