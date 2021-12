Las tragedias de Agnetha y Frida tras la separación de ABBA: machismo, infidelidades, adicciones, muertes y un suicidio

ABBA sigue siendo hoy en día uno de los fenómenos musicales más importantes de la historia del pop. Desde los años 70 y hasta su separación como grupo en 1982, hace ahora 40 años, vendieron más discos que nadie y ahora regresan tras una pausa de cuatro décadas.

Un concierto de ABBA tendrá lugar en Londres en la primavera de 2022. Sin embargo, no serán Benny Andersson, Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad y Björn Ulvaeus (76) quienes estarán en el escenario, sino avatares o versiones digitales de los artistas. "Estamos muy felices todos en el grupo, agradecidos y conmovidos por esta enorme acogida que tenemos", dijo Agnetha Fältskog en una entrevista con la radio sueca cuando se anunció el regreso virtual del cuarteto.

Mil millones de dólares

Los cuatro miembros de ABBA fueron dos parejas, que tomaron caminos separados tanto en lo personal como en el profesional. Cuando comenzaron, el amor surgió rápidamente dentro del grupo. Björn y Agnetha se casaron en 1971 y tuvieron juntos dos hijos, Linda y Christian juntos. En 1979 rompieron. Benny Andersson y Frida estuvieron casados tres años, entre 1978 y 1981, hasta un año antes de la disolución del grupo. Para él fue el primer matrimonio mientras que para Frida fue el segundo.

Al año siguiente de romper en su vida personal, el grupo decidió tomarse un descanso de casi 40 años. La versión oficial es blanca: "Paramos por motivos creativos, porque sentimos que la energía se agotaba en el estudio, porque no nos divertíamos en el estudio", ha declarado Björn hace días. Pero la verdad es que detrás de los intérpretes de canciones como Waterloo, Mamma Mia o Chiquitita, se esconde una trágica realidad de infidelidades y alcoholismo.

En las entrevistas promocionales que se están difundiendo ahora como pre-lanzamiento de su regreso, con nuevas canciones incluidas, aún planea la sombra del doble divorcio, verdadero incendio de un desastre que aún no se ha apagado del todo.

De hecho, de todas las entrevistas y apariciones que han tenido lugar en este regreso anunciado, poco o nada han coincidido Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, con sus respectivos ex, Björn Ulvaeus y Benny Andersson. Ni en ruedas de prensa ni en el escenario la reunión ante las cámaras ha tenido lugar y se han mantenido separados. Para hacerse algunas fotografías se han producido los encuentros lo justos para sacar la imagen y se acabó.

Agnetha no ha podido superar ni después de cuatro décadas que Björn Ulvaeus, padre de sus hijos, la abandonara. Se casó con él, cinco años mayor, cuando ella tenía 20 años y la dejó tirada y con dos hijos cuando ella cumplió 29 por una famosa presentadora de televisión.

Aquel divorcio destrozó su vida. La rubia de ABBA no puede soportar encontrarse con su ex y no hay dinero que compense su odio: llegó a rechazar mil millones de dólares en 2003 por hacer una gira todos juntos. ¿Por qué ha dicho sí ahora?

Avatares

Sencillamente, porque no tiene que verle en persona. Todos sus shows van a estar escenificados con avatares. Agnetha y Frida han atravesado momentos muy complicados todos estos años. Björn y Benny siguieron adelante con éxitos como el musical 'Mamma Mía', que ha triunfado en todo el planeta.

Agnetha y Björn se separaron en 1980 tras diez años de relación, mientras que Frida y Benny lo hicieron en 1981, tras nueve juntos. Björn fue señalado como el responsable de un divorcio más que complicado. Sus infidelidades hacia Agnetha fueron muchas y ella se sintió dolida y humillada. Benny es alcohólico rehabilitado. Tuvo que entrar en rehabilitación varias veces debido a su adicción sostenida durante 20 años.

"El trasero más sexy de Europa"

Agnetha, antes de separarse, sufría ya pánico escénico, desarrolló un miedo irrefrenable a volar y necesitó ayuda psicológica para sobrellevar la culpabilidad y ansiedad por separación de los dos hijos que había tenido con Björn. Le agobiaban tanto los fans, que soñaba con que la devoraban viva. Por increíble que pueda parecer hoy en día, el machismo de entonces contribuyó aún más a sumirla en un precipicio emocional que pudo haber acabado con su vida. En medio de aquel calvario personal, la sociedad de entonces agravó su situación nombrándola, como un premio, "El trasero más sexy de Europa". Ella advirtió de la gravedad de su situación, a pesar de que su nivel de inglés nunca ha sido alto y tenía problemas de comunicación fuera de Suecia. "Tengo muchos miedos", reconoció Agnetha en una de sus últimas entrevistas antes de la disolución del grupo. "Tengo fobias, ansiedad enfermiza. Me da miedo mezclarme con la gente. No puedo ir de tiendas, a restaurantes o bares. La gente se me queda mirando allá donde voy. No me atrevo ni a salir de casa. Lo único que he llegado a controlar es la fobia a volar: me tomo una copa antes de despegar, otra mientras estamos en el aire y una tercera antes de aterrizar. Cuando piso suelo estoy totalmente borracha", declaró.

No había pasado ni una semana desde que firmara su divorcio con Björn cuando el padre de sus hijos comenzó una relación con una famosa presentadora de televisión. "He sufrido una depresión extremadamente dolorosa. Pensar que tenía que seguir adelante sola me volvió loca. Björn siempre se ha ocupado de todo, desde que empezamos nuestra relación cuando ambos éramos muy muy jóvenes. Cuando supe que se casaba con Lena (la presentadora) lloré durante varios días. Me dolió. Me dolió muchísimo que encontrara a alguien tan pronto", reconoció años después.

32 años

Agnetha tomó la decisión, una vez la banda se disolvió en 1982, de alejarse de todo, del mundo. Con solo 32 años (cinco más joven que su ex marido) se retiró, a una granja aislada en el bosque y ha pasado allí prácticamente toda una vida, siendo una estrella mundial indiscutible. Apenas se ha dejado ver. Una de las ocasiones en que reapareció fue en 2008, junto a Frida y Meryl Streep, durante el estreno de la película Mamma Mia. y en contadas entrevistas cada vez que ha lanzado algún single. Además, un terrible accidente estuvo a punto de costarle la vida cuando salió despedida por una ventana de autobús.

Su madre se suicidó y un novio con el que estaba empezando a rehacer su vida sentimental comenzó a acosarla y hasta tuvo que se deportado a Holanda.

Hermana mayor y princesa viuda

Agnetha tardó años en reconciliarse con Frida. También consideró a su compañera parte de su calvario, si bien después de un tiempo ambas recuperaros su amistad. Frida era para Agnetha como una hermana mayor, ya que la lleva seis años. Pero Frida tampoco ha tenido una vida fácil. Después de Eurovisión y del éxito arrollador que vivió con el grupo hasta 1982, sacó algún disco en solitario y hasta vendió (la produjo Phil Collins) pero no fue fácil para ella levantarse. En 1992 se casó con el príncipe Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen. La desgracia cayó sobre ella de nuevo porque el aristócrata, apenas 7 años después, murió víctima de un linfoma con solo 49 años. Pero lo peor estaba por llegar: solo un año después, su hija fallecía en un accidente de tráfico. Frida, a sus 76 años, vive en Suiza y comparte su vejez con un vizconde británico llamado Henry Smith. Pero aún usa su título de princesa viuda.