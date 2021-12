Terelu Campos, rota, habla sobre el suicidio de su padre: "Pensaba que no me quería por lo que hizo"

La vida de Terelu Campos ha estado marcada desde joven por un hecho fatídico, el suicidio de su padre. Tras la muerte de Verónica Forqué, su hermana, Carmen Borrego hablaba en Sálvame sobre cómo aquel drama que vivió con 17 años había afectado al resto de su vida. La hija mayor de María Teresa Campos aprovechaba su presencia en el plató de Viva la Vida para visibilizar el problema y sincerarse sobre su vivencia.

"Al principio te sientes frustrada, me causó tal trastorno que fue incapaz durante mucho tiempo de perdonar a mi padre, me sentaba frente a su nicho y le decía que no le perdonaba lo que me había hecho", comenzaba explicando la madre de Alejandro Rubio.

Terelu sintió que su padre se había ido antes de tiempo sin explicarles a ella y a su hermana por qué se sentía así: "Yo pensaba que mi padre no me quería porque si fue capaz de irse aún teniéndonos a mi hermana y a mí". Para la exmujer de Alejandro Rubio fue un proceso larguísimo aceptar que su padre había decidido acabar con todo, tardó 25 años en perdonarle: "Un día puse unas rosas amarillas en su nicho y le dije que le perdonaba, ese día descansé un poco".

