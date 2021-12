La escapada de Ainhoa Arteta a Berlín para dejar atrás su año más complicado

Los últimos meses han sido muy complicados para Ainhoa Arteta. Han estado marcados por su polémica separación del militar Matías Urrea y por sus problemas de salud, relacionados con el Covid-19 y la amputación de varios de sus dedos.

Pero la artista está ya muy recuperada y mira al próximo año, cuya llegada es inminente, con ilusión, alegría, optimismo y muchas ganas de retomar sus compromisos profesionales.

Como antesala a la Navidad, la soprano de 57 años, se ha trasladado hasta Berlín. En la capital alemana ha estado con su compañera y amiga María José Montiel recorriendo una feria típica navideña. "Pre celebrando la Navidad en Berlín con mi querida amiga Ainhoa Arteta. Te queremos!!! Tarde de Risas y Felicidad. Qué estupenda, guapa y recuperada estás ya", han sido las palabras que le ha dedicado su amiga en redes.

Por su parte, la tolosarra ha reconocido que había cargado energías gracias a esta cita: "Qué bien reencontrarme con vosotros y como si no hubiera pasado el tiempo!!!! Lo que une los camerinos no lo separa nadie!!!! Por tiempo que no nos veamos como digo siempre todos pasamos por las mismas tormentas y bellas puestas de sol".

