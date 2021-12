La demoledora reflexión de Silvia Abascal tras la muerte de Verónica Forqué

La trágica muerte de Verónica Forqué sigue generando reacciones días después de conocer la noticia. La última en pronunciarse ha sido la actriz Silvia Abascal, compañera de la fallecida, que ha lanzado un importante mensaje a través de sus redes sociales sobre la participación de su amiga en Masterchef meses antes de su muerte.

"Nadie ha matado a Vero. Ha sido ella. Su decisión. Necesidad de paz y descanso que vuela respetablemente por encima de nuestro dolor", recordaba la actriz madrileña, de 42 años.

"Yo sí he visto su participación en el programa", explicaba Abascal, y señalaba que "con respecto a Vero, lo he hecho tapada entre cojines de tristeza y pudor; de incomprensión. Resignada en el ya está grabado pero sin dejar de plantearme su exposición".

"No hace falta conocerla desde hace casi 30 años, ni ser un profesional médico para al verla, darse cuenta de que no estaba bien", indica. Expone, además, que no entendía cómo "se la permitía participa ni continuar en lamentables y evidentes condiciones. Ella quería, vale. Pero ante el poder de decisión que se tiene sumergido en el desequilibrio, ¿qué poder de decisión tenemos los demás? Sin entrar ni en problemas de salud mental. No entendía por qué en ediciones anteriores, salidas o comportamientos infinitamente menos cuestionables fueron 'penalizados' al momento y no en esta ocasión. Tuvo que ser Vero la que dejara su participación por propia voluntad. ¿Le correspondía a ella esta decisión o a nosotros? No dejo de preguntármelo".

"No me convence todo lo que se ha reído y lo feliz que ha sido durante su participación. Nadie se agota de ser feliz. A lo largo de su camino, entre muchos viajes a la India y maestros, profundizó en el yoga y en la meditación. Luminosidad y espiritualidad fueron dos de sus sellos. ¿Cuál era el sentido de hacer parodia de esto? Tampoco lo entendía. Menos dándose de bruces con el que era su estado actual", se pregunta de nuevo la actriz.

Con respecto a los comentarios que han ido circulando en los últimos posts de Forqué y que han reabierto el tema de la salud mental, la actriz ha sido muy contundente: "He leído comentarios salvajes, despiadados en las redes y su propio muro. He contenido las ganas de responderlos, no por la saludable recomendación de no entrar en ello, sino porque mi respuesta pudiera sumar en ella más dolor".

Así, la actriz hablaba abiertamente de lo que ella considera una "virtual lapidación" contra Verónica Forqué y se preguntaba cómo lo habría gestionado: "No me atreví a volver a escribirla, desde hacía un tiempo no contestaba a mis mensajes. Me duele en lo más profundo la idea de que se haya ido pensando, sintiendo que habiendo sido una de las actrices más queridas, había pasado radicalmente a estar en el lado contrario", explicaba.

"El foco no está en las caras visibles del programa; compañeros y presentadores. Sino en las invisibles; las cabezas pensantes que lo crean y las que lo consumen. Insisto: yo sí lo vi. Yo sí compartí con muchos amigos y compañeros esta absoluta incomprensión sin despertar del letargo. Sin plantearnos ni por un segundo la posibilidad de que se pudiera frenar. De por lo menos intentarlo. Hoy me pesa y me duele por todas las partes", compartía Silvia Abascal.

"La responsabilidad de este horror de desenlace no pasa ni por asomo por un concurso y los comentarios generados. Está claro. Pero igual de claro es, que como profesionales del medio o espectadores como seres humanos, seamos conscientes, responsables, de que la falta de límites en la exposición y el insulto no ha ayudado ni ayudará nunca en el delicado proceso de un trastorno y su recuperación. Individual y colectivamente; reflexión, autocrítica, aprendizaje. No podemos volver a quedarnos horrorizados de brazos cruzados y en la sombra. No puedo", concluye la actriz.

