Kiko Jiménez ataca duramente a Gloria Camila: "También hizo una exclusiva con los trajes de su madre"

Kiko Jiménez no entiende que Gloria Camila cuestione la participación de su hermana, Rocío Carrasco, en el homenaje que Sálvame le dedicó a Rocío Jurado. La hija de Ortega Cano dejo caer que la mujer de Fidel Albiac lo ha hecho por dinero y para su exnovio esto es un intento de "tirarla por tierra".

"Se quiere agarrar a un clavo ardiendo porque no tiene otros argumentos que decir que ese homenaje lo ha hecho su hermana cobrando y se queda tan ancha diciendo que ella nunca ha cobrado por algo así", empezaba diciendo el novio de Sofia Suescun en Sálvame.

"Yo quiero compartir con toda la audiencia un homenaje que le hizo Gloria a su madre con sus trajes", añadía Jiménez mientras enseñaba a la cámara la foto de la portada de una revista en la que se ve a Gloria Camila junto al titular 'rinde homenaje a su madre'.

Kiko no sabe si Gloria cobró dinero por el reportaje, pero sí la acusa de lucrarse: "Cobramos en especies, fuimos al viaje en primera clase hasta Miami y lo pasamos muy bien... Que tú cojas y digas eso de tu hermana para tirarla por tierra cuando no tienes ni una prueba". Y Carlota Corredera ha intervenido: "Que estemos con el debate de quién cobra por hablar de Rocío Jurado me parece de un ridículo... porque evidentemente desde que murió muchos de su familia trabaja en los medios".

