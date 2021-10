Antonio David asegura que se dejará "hasta la última gota de sangre" contra los "repugnantes" que le han "destrozado la vida"

Antonio David Flores se ha embarcado en YouTube para compartir sus vivencias a raiz de los testimonios de presuntos malos tratos de Rocío Carrasco. Pero antes de compartir sus primeros dardos, le ha concedido una entrevista a Diego Arrabal en la que no ha dejado títere sin cabeza.

"Yo me equivoco todos los días 200 veces porque estamos continuamente en crecimiento y aprendiendo de la vida", ha asegurado el ex guardia civil.

Después, ha desvelado que se ha equivocado a la hora de elegir a las personas en quien confiar: "Quizá lo ha sido el hecho de ser una persona confiada con quien luego me he dado cuenta que no lo tenía que haber sido". Por si quedaban dudas, el dardo iba dirigido al terreno "profesional": "Claro, porque mi gente sabe como soy y ahí no hay mentiras", ha explicado.

En este sentido, piensa que los testimonios de Rociíto en televisión le han hundido: "Me han destrozado la vida, sí. Con este último cañonazo sí lo han conseguido". Hay que recordar que al ex colaborador de Sálvame lo despidieron del programa a raíz de los primeros episodios de la docuserie. Motivo por el que emprendió medidas legales contra ellos y recientemente ganó la batalla por "despido improcedente".

"Pues porque en el mundo en el que nosotros trabajamos es un mundo donde hay mucha hipocresía, donde hay muchas puñaladas y donde, de repente, el que hoy te está dando una palmadita en la espalda mañana te saca el cuchillo porque no tienen cojones de hacerlo por delante. Son así de falsos, de hipócritas y de repugnantes", ha añadido después.

Por otro lado, ha hablado de su reciente incursión en YouTube, plataforma en la que por el momento tan solo ha subido dos vídeos a modo de introducción: "Pues muy fácil. Quiero seguir en el medio en el que llevo más de veinte años, donde me siento a gusto, me encuentro bien y soy feliz. Necesito que la gente me oiga sin cortapisas y sin nadie que te pegue una voz ni te de instrucciones".

Así las cosas, piensa que en YouTube podrá alzar su voz sin censura: "Este es el medio que necesitaba para no perder el contacto con la gente que me aprecia y que cree en mí, y con esto puedo seguir adelante y trabajar. A veces en la vida te dan un K.O pero no te noquean. Aquí estoy y voy para delante con mi canal. Tengo mucha ilusión e interés por aprender y porque la gente me escuche".

A continuación, ha matizado que no se abre el canal para limpiar su imagen: "Yo les preguntaría a todos esos: ¿qué imagen hay que limpiar? Yo no tengo que limpiar ninguna imagen. Han querido hacer creer que soy una persona que no soy. En este caso, me han señalado de forma cruel, me han hecho muchísimo daño a nivel personal y profesional, y aquí estoy, sin chaleco antibalas. Son a ellos a los que les tendrá que perdonar alguien y los que tendrán que responder ante la Justicia por haberme destrozado la vida. Yo salgo a la calle y lo único que recibo es cariño y apoyo de la gente, y no voy a entrar en lo que la gente opina de la otra parte...".

Tras su despido, Diego Arrabal se ha preocupado por si no llega a fin de mes y Antonio David le ha confirmado que no está en su mejor momento económico: "Yo ahora mismo me voy defendiendo porque soy 'hormiguita'. No tengo un gran nivel de vida y voy justo a lo que voy necesitando. De momento tengo para tirar".

Volviendo a la docuserie, ha reiterado que lo pasó especialmente mal con la emisión de los primeros episodios: "Sí. Yo durante los primeros capítulos lo pasé muy mal. Estaba con mis hijos e intentaba estar lo más fuerte posible delante de ellos pero estaba destruido y lloraba por los rincones".

Así las cosas, ha cargado contra los responsables del documental de Rociíto y contra los colaboradores que han apoyado a la hija de La más grande: "Por supuesto que me han defraudado todas las personas que salen ahí. Yo sé que la gran mayoría de los que están ahí les han obligado a posicionarse en donde no querían. Sabemos cómo funciona este negocio y ellos no son mis enemigos. Mis enemigos son 'La Fábrica de la Tele', Óscar Madrid y Adrián Cornejo, y voy a ir adelante con ello hasta dejarme la última gota de sangre".

Cambiando de tercio, se ha deshecho en halagos hacia su mujer, Olga Moreno: "Son veinte años de relación, y es una grandísima mujer que ha pagado un peaje duro por las injusticias que me han hecho a mí. Tendría que haber en el mundo muchas madres como ella".

Contento en YouTube y abierto a recibir ofertas, ha dejado claro que no piensa volver a la productora de Sálvame y de la docuserie: "Donde no me veo es trabajando para 'La Fábrica de la Tele'. En lo demás, habrá que darle tiempo y esperar", ha sentenciado.