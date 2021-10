J.Balvin, censurado en YouTube por el contenido "machista y misógino" de su videoclip

No solo el último single de C.Tangana y Nathy Peluso está dando de que hablar. Por motivos diferentes, Youtube ha retirado de su plataforma el videoclip de la canción 'Perra' del artista colombiano J.Balvin y la rapera dominicana Tokischa, tras las críticas recibidas por su contenido machista y misógino.

El pasado domingo, los usuarios de Youtube se percataron de que el vídeo había desaparecido y lo achacan a la polémica que ha generado desde su lanzamiento, algo que ni la plataforma ni el cantante han confirmado hasta ahora.

Tras su lanzamiento hace unos días, la producción ha desatado una gran polémica, sobre todo en Colombia. La vicepresidenta Martha Lucía Ramírez mostraba su descontento por el vídeo y lo calificaba de "machista, sexista y misógino" por "reproducir, incitar y justificar la violencia contra la mujer al promover la vulneración de sus derechos, la afectación a su dignidad y la normalización de posturas o imaginarios denigrantes que interiorizan, subvaloran y cosifican su cuerpo y las muestra cómo un objeto de propiedad de los hombres", y aprovechaba la ocasión para compararlo con un incidente que ocurrió en Medellín, cuando un holandés fue visto llevando a una mujer en ropa interior y amarrada al cuello por una calle de un lujoso sector de la ciudad.

Y es que, las imágenes del videoclip tienen un gran parecido a este suceso. En la producción, dos mujeres afroamericanas están atadas con cadenas y se arrastran por el suelo mientras el cantante las sostiene por el cuello con una correa de perro.

Además, la letra de la canción tiene frases despectivas hacia las mujeres como "tengo la rabia canina, calentura vaginal, me tiene' que castigar y me tiene' que enrolar", como "te pongo a cuatro patas, tú eres perra, no eres gata" o "yo soy una perra en calor".

No obstante, aunque el videoclip ya no puede verse en Youtube, el audio de la canción sí que puede escucharse aún en la plataforma, y cuenta ya con más de 722.784 visualizaciones, 11.425 'me gusta' y 25.295 'no me gusta'.