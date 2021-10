Anabel Pantoja desata su furia contra Teresa Rivera tras sus insinuaciones sobre Isabel Pantoja: "Mala persona"

Anabel Pantoja estalló este lunes a raíz de las declaraciones comprometidas de Teresa Rivera, hermana de Paquirri, en el Deluxe acerca de Isabel Pantoja. La tía de Kiko Rivera cuestionó la fidelidad de la tonadillera al torero y desde entonces todo ha sido un ir y venir de especulaciones.

"Como se nota que tienes que comer. 37 años después inventándote lo que venden, lo que te compran. Eres lo peor que podría imaginarme como persona. Porque como señora... ya te has retratado. Menos mal que el de arriba no está vivo. ¿Y si tanto le querías? Hubieras hecho algo, ¿no? Mala persona, mala hermana, mal ser. Todo el dinero que ganes ojalá te lo tengas que gastar en abogados", escribió Anabel tajante en stories.

Por si fuera poco, después continuó cargando contra ella por sus polémicas declaraciones: "Pero sigue viviendo de tus inventos, que parece que tienes la cabeza en Pamplona. Así tendrán más material para fundirte", sentenció la sobrinísima, que ha pasado los últimos días en Cantora arropando a su tía tras la muerte de la matriarca.

La hermana de Paquirri se sentó este sábado en el Deluxe protagonizando una intervención que generaba una gran expectación tras los cambios de actitud de Kiko, que ha perdonado a su madre tras reencontrarse con ella en Cantora tras la muerte de doña Ana. Teresa se sometió al Poli Deluxe y el momento más tenso de la noche llegó cuando confesó ante el polígrafo que la folclórica le había sido infiel al diestro.

"Lo estaba engañando. Mi hermano si me hubiese creído sí se lo hubiera contado, pero sabía que ella no iba a ser sincera con él. Eso es algo que te parte el alma (...) Me dio miedo contárselo, estaba a punto de casarse y tenía que poner en un aprieto a la persona que me lo contó. Jamás pensé en contárselo a Isabel. A mí esta historia me sentó muy mal porque era mi hermano", aseguró.

"No sé el tiempo que duraron, lo único que sé es que esa persona se fue de la casa. Me han dicho que le contaron algo a mi hermano y por eso pienso que pensaba separarse (...) Una amistad, no puedo decir si era una mujer o un hombre", añadió a continuación.