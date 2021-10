Froilán se metió en una pelea nocturna y tuvieron que ir a buscarle a comisaría: el último escándalo 'real'

Nueva polémica que afecta a la familia real española. Esta vez tiene que ver con el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, Froilán, que a sus 23 años parecía haber dejado los malos hábitos y haberse centrado en los estudios y su novia, Mar Torres, con la que se ha dado una nueva oportunidad. Sus compañeros de clase, sin embargo, desmienten este cambio de actitud.

Un alumno de CIS The College por International Studies, donde Froilán estudia Empresariales desde hace cuatro años a razón de 20.000 euros el curso, afirma que el primer nieto de los eméritos es un pésimo estudiante: "Froilán no se deja ver mucho por aquí. No suele venir. En dos años le he visto cinco veces. Repitió primer curso y en la clase no apareció ni un día. Si no vas te suspenden, pero mientras sigas pagando... lo que te aguante tu bolsillo", aseguró en Viva la vida.

Y eso no es todo. Al parecer, tuvo problemas hace unas semanas en una salida nocturna por la que acabó en comisaría: "Han tenido que ir a buscarle a comisaría, lo sé porque el asesor del rey es asesor de mi padre y me lo ha contado. El otro día llamó Froilán porque lo habían metido en no sé qué problema y tuvieron que ir los jefes de la Policía de Madrid. Fue hace semanas en una pelea".

Froilán se convirtió en uno de los miembros más polémicos de la Casa Real al cumplir la mayoría de edad. Peleas, chicas, noches de botellón, viajes... Tras una época muy convulsa, le cedió el testigo a su hermana, Victoria Federica, que también comenzó a despuntar en la noche. Salió a la luz el carácter rebelde de la que, hasta entonces, había sido la nieta más dulce y perfecta de los eméritos y no solo siguió los pasos de su hermano en los estudios sino también en su gusto por la diversión. Desde hace dos años, frecuenta las discotecas a menudo y es fácil verla en fiestas y festivales, pues su novio, Jorge Bárcenas, es uno de los Dj's más cotizados del momento. Hace unos días se publicó que Victoria Federica había dejado la casa materna para vivir con él, pero su padre lo ha desmentido este lunes.