Jon Kortajarena se traslada a La Palma en plena erupción volcánica y las redes lo tachan de "vanidoso"

El modelo vasco viajó hace unos días a la isla de La Palma, cuyo volcán, Cumbre Vieja, entró en erupción el pasado 19 de septiembre. Muchas caras conocidas han enviado su apoyo y su cariño a todos los palmeros ante la destrucción y desolación que el volcán deja a su paso, pero Jon Kortajarena ha querido vivirlo en persona y compartir la angustia con los vecinos. Su decisión ha provocado un debate en redes sociales: ¿es 'postureo' o solidaridad real?

"Guau... otro famoso para la foto....", "¿Y tu viaje sirve para qué? ¿Para hacerte ver?!, "Ese señor a ido a decir mirar este volcán y grabar las cenizas, la lava, cómo se destruían las casas...", "Mientras muchos huyen, otros se acercan solo por vanidad. Eres un payaso" o "Ya, ¿pero cómo has ayudado?!" son algunas de las críticas que ha recibido el modelo en su publicación de Instagram. Muchos otros, incluidas caras conocidas como Nieves Álvarez, han aplaudido su iniciativa y agradecido su dedicación a la causa.

"Desde que empezó la erupción del volcán Cumbre Vieja, quise buscar formas de poder ayudar activamente. Decidí viajar a La Palma hace unos días y he tenido la oportunidad de conocer la isla y a sus vecinos, con los que me he sentado a la fresca cada noche contemplando la fuerza del volcán en silencio. Era como un ritual. El volcán expulsaba su lava en un chorro de más de cuatro metros de altura de fuego y roca", escribió Kortajarena este domingo en redes. "Los segundos desde que sale la lava hasta que se oye el ruido, es como si el tiempo se parase. Luego, la lava cambia de camino poniendo todo en peligro, pero ella va lenta y segura. Es algo sobrecogedor e hipnótico. Vi cómo se quemaba una casa a lo lejos. Una de tantas. Qué pena tan grande ver como tu hogar, tus recuerdos y todo lo que has construido con tanto esfuerzo y amor, queda arrasado por el fuego".

El maniquí compartió unas estremecedoras imágenes y pidió ayuda para los palmeros: "Os dejo unas imágenes y os ruego que ayudéis en la medida de lo posible. También hice una donación a través del Cabildo de La Palma. Entre todxs podemos ayudar a esta isla y a su pueblo".