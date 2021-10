Belén Esteban no quiere guerras con los Janeiro pero se 'pica' con Laly Bazán, tía de Jesulín

La hermana de Carmen Bazán ha respondido a la última 'rajada' de Belén Esteban, en la que afeaba a Jesulín de Ubrique haberle pagado "las tetas a una hija y no pagar la mitad de los estudios a la otra", en referencia a Julia y Andrea. "Pues que trabaje, que ya tiene edad, o se lo pague ella, que mi sobrino aún le pasa la mensualidad", ha dicho Laly Bazán sobre Andreíta.

La tía de Jesulín, otrora muy unida a la familia Janeiro pero actualmente sin relación con ellos, se ha mostrado muy dura contra Belén y su hija. La tertuliana, muy contenida, no quería seguirle el juego: "Le podría decir tantas cosas... más a ella... Pero no quiero contestarle. No sé de qué vive ni me importa", ha dicho en Sálvame. Finalmente, le ha enviado un mensaje: "Los padres y las madres están para ocuparse de sus hijos, pequeños, adolescentes, mayores... No te voy a contestar más".

Hace unos días que Belén Esteban estalló contra Jesulín de Ubrique. A pesar de los ruegos de su hija, Andrea, que al cumplir los 18 años le pidió que dejara de hablar de ella y de su padre, la de Paracuellos se mostró indignada con la noticia de que el torero había costeado el aumento de pecho de Julia, la hija María José Campanario: "A una le paga las tetas y a otra no le paga la mitad de los estudios. Ahí se ve que hay hijos de primera e hijos de segunda", dijo dolida.