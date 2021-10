Carmen Lomana denuncia el robo de un espectacular y carísimo collar de diamantes y esmeraldas: "Tengo algunas sospechosas..."

La tertuliana ha pedido ayuda en Twitter este lunes para encontrar un valioso collar del que ha perdido la pista. Se trata de una pieza de alta joyería, diamantes y esmeraldas, que además de un cuantioso valor económico tiene para Carmen Lomana un gran valor sentimental. "¡Ayuda, Twitter! Me ha desaparecido este collar, es muy valioso. ¿Alguien tiene alguna pista?".

La socialité está desesperada: "Tengo en mente a algunas sospechosas que no podríais imaginar... ¿Si alguien ve algo en algún evento o programa de TV me avisa?". Y ha añadido: "Oh Dios mío... Qué disgusto tengo, por favor, ayuda".

Las reacciones de sus seguidores (y haters) son de lo más variadas: algunos piden más detalles para poder ayudarla, otros se burlan de ella y otros incluso le dan pistas sobre su paradero.

Nos estás troleando Carmen? En serio te crees que vas a conseguir alguna pista , osea, que pretendes con este tweet? Te crees que alguien te va a mandar un dm y te va a dar una pista ?? Buena suerte — Señorito Goris (@gogorisgoremon) October 18, 2021

SE QUIEN LO TIENE — Quique BC (@RickMahorn) October 18, 2021

Oye @carmenlomanaSV lo acabo de ver en @Milanuncios . Lo vende uno de Cambados. Le mandè un mensaje para ver si hace envíos pero sólo lo entrega en mano. — Vero (@verogroba) October 18, 2021

Pero si lo tiraste al fondo del mar para no acordarte de Leo — francisco-eme (@eme_francisco) October 18, 2021

Una https://t.co/UvvzD4pQV1 lo recuperas,guárdalo en un banco que es donde debe estar y cuidado con quien metes en tu casa y le enseñas lo que no deben ver — Juan Jesus Lopez (@juanjelopez25) October 18, 2021