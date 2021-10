Muere Concha Márquez Piquer a los 75 años, aquejada de una grave infección respiratoria

La artista Concha Márquez Piquer, que arrastraba desde hace semanas una infección respiratoria, ha fallecido este lunes en la clínica Quirón de Madrid. El pasado 21 de septiembre, Informalia se puso en contacto con su marido, Ramiro Oliveros, para saber de su estado de salud, pues los rumores sobre la gravedad ya preocupaban: "Ha tenido ciertos problemas respiratorios que aconsejaron su ingreso hospitalario, estuvo allí unos días, la sacaron adelante, le dieron el alta y ya está recuperándose y descansando en nuestra casa", nos aclaraba el artista, de 80 años.

Concha no había pasado el Covid ni tampoco sufría ninguna otra patología, por lo que esta grave infección y sus terribles consecuencias han pillado por sorpresa a todos sus familiares, especialmente a su marido, que hace solo unos días decía a Informalia: "Está muy recuperada, no hay que preocuparse". Llevaba ya ingresada 35 días en la clínica Quirón de Madrid y su estado empeoró gravemente el pasado sábado, cuando el equipo médico comunicó a la familia que no podrían hacer nada para salvarle la vida.

Lea también - Concha Márquez Piquer, delicada de salud: hablamos con su marido, Ramiro Oliveros

Nacida el 31 de diciembre de 1945 en Buenos Aires, Concha Márquez Piquer, hija de la icónica tonadillera Concha Piquer y del torero Antonio Márquez, apodado Belmonte Rubio, fue amadrinada por la mismísima Evita Perón, y desde jovencita siguió los pasos artísticos de su progenitora. Con tan solo 17 años contrajo matrimonio con otro torero de renombre, Curro Romero, con quien tuvo a dos de sus hijas, Coral y Conchitin. Concha se separó del Faraón de Camas en 1979, y obtuvo el divorcio tres años después, cuando Fernández Ordóñez ya había sacado adelante la ley que permitía la disolución de los matrimonios tras la llegada de la democracia. Pero Concha nunca ha consentido la nulidad eclesiástica de Curro Romero, aunque lleven más de 40 años sin ser matrimonio y ambos tomaran caminos diferentes en lo sentimental. De ahí que Carmen Tello y Curro Romero no hayan podido casarse por la Iglesia.

Uno de los hechos que ha marcado la vida de Concha Márquez Piquer ha sido el fallecimiento de su hija Coral en un accidente de carretera, en noviembre de 1986, cuando acababa de cumplir 19 años.

Nada más lograr la sentencia de divorcio, la actriz se casó por lo civil con el prestigioso actor Ramiro Oliveros, y de esa unión nació su hija Iris. Concha y Ramiro celebrarán sus cuarenta años de feliz relación sentimental en el 2022.

Concha debutó como cantante con 24 años en un festival benéfico en el madrileño teatro Calderón, pero fue un año más tarde, el 21 de junio de 1970, cuando hizo su presentación en el teatro de la Zarzuela de la capital de España, con un recital de veinte canciones, acompañada por una orquesta de treinta y cinco músicos.

Las siguientes décadas estuvieron marcadas por la copla, de la que es uno de sus máximos exponentes, no solo en España sino también en toda Latinoamérica.