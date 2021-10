Sharon Corr se despacha a gusto con su ex y con Telma Ortiz: "Lo peor de mi vida"

Sharon Corr (Dundalk, Irlanda, 24 de marzo de 1970) es la mayor de las hermanas del grupo The Corrs. Reside en Madrid, donde viven los hijos que tuvo con el actual novio y padre de la hija de Telma Ortiz. En España ha parido Sharon Corr su último disco, tirulado La tonta y el escorpión. En una entrevista concedida a Luz Sánchez Mellado para El País se despacha a gusto. Sharon Corr lanza otro dardo a la hermana de Letizia por 'robarle' el marido.

"He cambiado mi vida y de cosas malas he sacado buenas", dice para abrir fuego la violinista, que combina sus trabajos como miembro de la banda familiar con su carrera en solitario. "He tenido que pasar muchos exámenes en la vida, ¿sabes? Ahora estoy contenta, disfrutando de la música, de mis hijos y de la buena gente alrededor", añade. Dice Sharon que ha aceptado "lo que ha pasado", en referencia a que su marido la dejara por la cuñada de Felipe VI y explica que su disco "hay de todo, porque ha pasado de todo en seis años". Habla de la muerte de su padre y su divorcio: "He hecho limpieza profunda. Soy mujer; la gente piensa que necesitamos un hombre, pero he visto que ya no lo necesito. Antes que el amor está el respeto", sentencia.

"Por fin vivo como quiero, no quiero mirar atrás. Tengo muchas ganas de vivir y descubrir cosas nuevas", confiesa la intérprete, que se congratula de las ventajas de su edad y de la libertad de la soltería: "Puedo ir sola por la noche con amigos sin tener que decir nada a nadie", comenta.

Sin nombrar a su ex, el abogado Gavin Bonnar, y mucho menos a la mujer que se lo arrebató, no desaprovecha la oportunidad de decir lo que piensa: "Los peores exámenes vienen de las personas que tienes más cerca", atiza desde su español de nivel medio pero con el que se le entiende todo.

Justifica el dardo que supone el título de su disco (The Fool and The Scorpion, La tonta y el escorpión) cuando la autora de la entrevista le dice que "parece un estallido de rabia". Dice que estaba en un avión que no salía por una tormenta: "Y yo tenía otra dentro", recuerda. "El día anterior había sucedido algo muy doloroso", relata, y califica así que su marido la dejara por una amiga común, como era Telma Ortiz: "Lo peor de mi vida". Asegura que cuando compuso la canción que va dirigida a quienes le han cambiado su vida "estaba muy enfadada". Desvela que estaba "llorando", que se puso a escribir y le salió de dentro. "Es una canción rabiosa, pero es verdad", admite.