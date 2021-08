Penélope Cruz y Javier Bardem se comen a besos en las playas de Monte Argentario (Italia)

La actriz, que lleva semanas en Italia preparando su próxima película, L'immensita, hizo un alto en su agenda para disfrutar de unos días de relax y desconexión con su marido y sus hijos. Están en Monte Argentario, una semiisla de la Toscana italiana muy exclusiva. Ajenos a miradas indiscretas, Javier Bardem (52) y Penélope Cruz (47) se mostraron muy cómplices y derrocharon pasión mientras se bañaban en las aguas cristalinas del Mediterráneo.

Lea también - Penélope Cruz y Javier Bardem, amor y pasión en la costa italiana: besos, abrazos y arrumacos

La de Alcobendas lució varios trajes de baño, uno de una sola pieza en color negro y un bikini bandeau black & white, con los que demostró que tiene un magnífico físico. La protagonista de Volver se protegió del sol con abundante crema protectora y también los ojos con unas bonitas gafas oscuras que no se quitó ni para bañarse.

EXCLUSIVE: Penelope Cruz swims with husband Javier Bardem in Italy https://t.co/B5Cy0It7e1 via @DailyMailCeleb — shafiq anwar (@shafiqanwar) August 18, 2021

Penélope y Javier se dedicaron todo tipo de atenciones: charlas, miradas, abrazos y besos que dejaron constancia de que su relación marcha viento en popa. Sus hijos, Leo (10) y Luna (8), jugaron en el agua y descansaron en las tumbonas que habían reservado.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2010, está viviendo un verano agridulce. El pasado 17 de julio, la matriarca Pilar Bardem falleció a los 82 años tras una larga enfermedad, dejando a sus hijos y sus nueras devastados. Penélope se despidió de ella públicamente con unas emotivas palabras: "Gracias por todo el amor que nos has dado a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo. Siempre fuiste tan buena conmigo. No se puede soñar una suegra mejor".

Días antes de su muerte, Bardem y Cruz fueron sorprendidos en las playas de Cerdeña, donde el actor prepara su próximo proyecto, el rey Tritón en la nueva versión de La Sirenita.