Dulceida llora la muerte de su abuela y Alba Paul, tras la separación, también la recuerda: "Duele mucho"

Dulceida atraviesa un mal momento personal. La influencer llora la muerte de su abuela, de la que se ha despedido a través de las redes sociales con un mensaje cargado de emoción. A esta pérdida tan importante se suma el varapalo amoroso que ha sufrido al romper con su mujer, Alba Paul.

"Abuela, no me lo creo. Hoy te has ido y no sabes lo que te echaremos de menos. Mi Anita Dinamita, la más alegre, con su risa contagiosa, simpática hasta decir basta, enamorada de su familia, valiente y fuerte. Hasta el último momento enamorando a todo el que la conocía", escribió este martes bajo un entrañable álbum de imágenes y vídeos junto a ella.

Para Dulceida, era una de las personas más importantes de su vida: "Os juro que no podía imaginar que esto pasaría jamás, porque debería ser eterna y duele mucho. Gracias por ser la mejor abuela del mundo. Siempre te recordaremos así, única. Te quiero infinito. Una estrella más en el cielo, ahora ya estás descansando con el abuelo", sentenció.

Está siendo un verano complicado para la influencer. Es el primero que pasa separada de su mujer. A pesar de la ruptura, la propia Alba ha tenido este miércoles unas bonitas palabras para recordar a la abuela de Dulceida: "La alegría allá donde vaya. Echaremos de menos tus bailes, tu sonrisa, tus 'te quiero' y tus besos infinitos. Vuela alto".

Hace unos días, Dulceida hizo balance de su primer mes separada con un emotivo post: "A nivel personal no ha sido un buen mes para mi, he querido desaparecer en muchas ocasiones y siempre me he sentido con el corazón muy arropado, aunque no haya podido ser yo al 100%", señaló.