Victoria Federica 'cambia' a Jorge Bárcenas por Pablo López y se desmelena en su concierto

Mientras su padre disfruta del verano en Ibiza, donde sufrió una aparatosa caída, Victoria Federica exprime al máximo el verano en Ibiza. Sin ir más lejos. este martes lo dio a todo en el concierto que el malagueño Pablo López ofreció en el Festival Starlite de Marbella.

Las cámaras de Europapress no le quitaron el objetivo mientras disfrutaba del show en compañía de una buena amiga, con la que no dejó de hablar durante todo el espectáculo. También tuvo tiempo para 'acompañar' al cantante a los coros. Incluso en uno de sus arrebatos de felicidad se puso el móvil en la boca a modo de micrófono mientras cantaba como si no hubiese un mañana.

En este concierto, la hija de la infanta Elena no ha estado acompañada por su novio, el DJ Jorge Bárcenas. Este verano los dos han cumplido dos años como novios. Precisamente fue en este festival marbellí donde se conocieron y donde comenzaron su historia de amor. Hace unas semanas, además, disfrutaron en el mismo lugar del concierto de Omar Montes, con quien incluso pasaron un rato agradable e hicieron un Tik Tok que revolucionó las redes.