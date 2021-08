Dani Rovira, de risas y confidencias con una atractiva morena en Formentera

Dani Rovira ha disfrutado de unos merecidos días descanso en uno de sus rincones favoritos del mundo: la isla de Formentera. El protagonista de Ocho Apellidos Vascos se lo pasó en grande con su grupo de amigos, entre los que se encontraba una atractiva morena con la que demostró tener mucha complicidad, a juzgar por las imágenes.

Lea también - Clara Lago habla de su "amor incondicional" a Dani Rovira: "Es una de las personas más importantes de mi vida"

La revista Hola lleva en portada al ex de Clara Lago en bañador mientras intercambia confidencias con esta mujer, a la que incluso retrató durante un momento con un teléfono móvil. Además, el humorista y sus amigos también se dieron algún que otro remojón y descansaron en las tumbonas mientras se tomaban unos cócteles.

En Instagram, Rovira también ha dado fe de estas ansiadas vacaciones. "Decía Sabina: 'Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver' Y aquí tendré que corregir al maestro. Porque ya estoy deseando volver a esta isla que tan jodidamente feliz me ha hecho", escribió este martes, junto a una foto en la que aparece contemplando el atardecer de la isla balear.

Lea también: Clara Lago sustituye a Dani Rovira por el atractivo músico y actor cordobés José Lucena

El malagueño está feliz y exprimiendo al máximo este verano tan especial. Completamente recuperado del linfoma de Hodgkin al que tuvo que hacer frente en pleno confinamiento, disfruta de escapadas como esta. En lo sentimental, desde que rompiera con Lago no se le conoce pareja estable. En una ocasión se le relacionó con la cantante Ana Guerra, pero todo quedó en un rumor que no tardaron en desmentir.