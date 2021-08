Julio Iglesias, muy enfadado, niega los insistentes rumores sobre su estado de salud: ¿es cierto que ya no puede caminar?

El cantante, que el próximo mes de septiembre cumplirá 78 años, se encuentra estupendamente. Al menos, eso es lo que ha dicho su entorno este martes, después de que algunos periodistas afirmaran que su salud es cada vez más delicada. Julio Iglesias, muy enfadado, ha querido desmentir todas estas informaciones enviando un vídeo casero desde República Dominicana a sus amigos más cercanos.

Fernandisco, periodista especializado en música, ha expresado su preocupación por el estado de salud del famoso cantante en Sálvame: "Está muy mal, tiene dolores en las piernas y articulaciones que no le dejan vivir". Asegura que Julio Iglesias viajó a República Dominicana cuando comenzó la pandemia de Covid, pues tal y como el propio cantante contó a Carlos Herrera en una de sus últimas entrevistas, le tiene mucho miedo al virus: "Le tengo pánico, ha muerto gente de mi entorno y yo soy una persona de alto riesgo. No salgo de mi casa, estoy hecho un ermitaño", dijo.

Sin embargo, Fernandisco desvela que esto solo es una excusa: "Julio no sale porque no quiere que le vean en la situación en la que se encuentra. Las últimas imágenes que tenemos de él ya iba acompañado por sus dos cuidadoras, él no podía mantenerse en pie solo, y no quiere que nadie le vea así". Y añade: "Él es un yayo y tiene ya vida de yayo. Julio no volverá a subirse a un escenario". El pasado 19 de julio se cumplieron 53 años de la primera vez que Julio pisó un escenario y él mismo lo recordó en sus redes sociales con unas bonitas palabras: "El amor. Cuando escribí esta canción las emociones eran muy fuertes, el tiempo no ha cambiado mis sentimientos. Ayer se cumplieron 53 años desde que comencé a cantar, mi agradecimiento para siempre".

El intérprete de Soy un truhán, soy un señor no ha acompañado a su mujer y sus hijas a Ojén, donde ellas disfrutan de la exclusiva finca Cuatro Lunas, muy cerca de Marbella. Allí pasaron también las vacaciones de 2020. Del cantante, ni rastro.

Cabe recordar que Julio sufrió un gravísimo accidente de tráfico en 1962 que le dejó importantes secuelas en la columna vertebral y las piernas que le provoca dolores y que con los años, obviamente, se agrava.