Rosa Benito se empodera con un posado en bikini tras rechazar a Amador Mohedano y él ya tira la toalla

Rosa Benito y Amador Mohedano están protagonizando grandes titulares esta semana. El hermano de Rocío Jurado aseguró que quería volver con ella y ella le cerró la puerta con unas fuertes declaraciones. Pero a Rosa no le bastó con darle esa reprimenda pública, pues en las redes sociales se ha empoderado con un espectacular posado en bikini muy significativo.

"Cada 'tic tac' es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda", ha escrito la contertulia de Mediaset en su muro este martes. Junto a estas palabras, un espectacular posado en bikini blanco con el que demuestra que tiene una figura envidiable a sus 65 años.

"Dale la espalda a lo negativo", ha expresado en otra imagen de la misma sesión en stories. Estos posados llaman especialmente la atención por el momento en el que los ha publicado, ya que lo ha hecho tan solo un día después de darle un portazo definitivo a Amador, que ha expresado públicamente lo mucho que la echa de menos. Los dos emprendieron caminos separados en 2013 después de 35 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

"Déjame en paz, no quiero volver al pasado. He sido una mujer que ha luchado mucho, he sufrido mucho y quiero ser libre. Hacer lo que me de la gana sin dar explicaciones a nadie. Te pido por favor que dejes de hablar de mí, déjame en paz", suplicó Rosa en Ya es mediodía este lunes tras escuchar a su marido hablar una vez más de ella.

A estas palabras ha respondido el propio Amador este martes a través de una conversación telefónica con el mismo programa: "No volveré a hablar de ella. Me ha bloqueado porque soy un poco pesado, pero no hay más", ha afirmado. El culebrón va para largo...