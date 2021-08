Britney Spears, nuevos topless por su libertad y el 'Body Positive': "No me operaron las tetas ni estoy embarazada"

Britney Spears está feliz después de que su padre renunciara hace unos días a su tutela después de 13 años. La princesa del pop ha sorprendido hace unas horas a sus seguidores de Instagram con un mensaje 'body positive' y un topless de escándalo con el que reivindica su libertad.

Lea también: Britney Spears se libra de su padre, que renuncia a la tutela de la cantante

"No chicos... No me operaron las tetas en solo una semana... Ni estoy embarazada ... ¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida!", escribió este lunes junto a una serie de fotos en las que aparece de pie, sin ninguna parte de arriba cubriendo sus pechos. Ella misma desafía a la censura de Instagram con sus manos.

A continuación, explicó los motivos por los que ha decidido quitarse casi toda la ropa en la red social del postureo: "Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo Quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponer mi piel. En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer está sexy y quieren quitarse una capa... No, no estoy hablando en un club de striptease o en una actuación... Solo en una escala práctica de estar en tu auto y darte cuenta estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano".

Después, la cantante de Toxic continuó explicando su alegato: "La reacción inmediata a cualquier mujer que hace esto después de quitarse una capa es 'Maldita, me siento mejor' Por eso crees que te ves mejor. He tenido mil millones de shows en los que he hecho eso y para mi horror, a veces no me veía tan bien... Demasiadas veces y es vergonzoso, pero en mi imaginación, ¡se sentía genial!".

Así las cosas, reivindica el sentirte bien con tu cuerpo sin importar lo que la sociedad piense al respecto: "Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo... De todos modos, apuesto a que te estás preguntando por qué expondría mi cuerpo ahora Bueno, es porque nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera".

Por último, la ex de Justin Timberlake también le agradeció a sus seguidores el apoyo tras los líos judiciales con su padre: "No, no voy a hacer fotos en topless por el resto de mi vida porque eso se volvería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminado. Y admito que los comentarios de 'Free Britney' después de que me quité la camisa fueron realmente jodidamente divertidos. La campaña 'Free Britney' comenzó con todas vuestras increíbles camisetas rosas ¡hace 3 años! El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que puedas imaginar... Mis fans siempre han sido tan increíbles y los amo a todos".

Lea también - Britney Spears entra en el congreso de Estados Unidos: dos políticos presentan una ley de tutela a su favor

El padre de Spears renunció el pasado jueves ante el juez a la tutela de su hija después de manejar la vida de la cantante durante los últimos 13 años y controlar su fortuna, calculada en unos 60 millones de dólares. Actualmente cuenta con el apoyo de su novio, el entrenador personal Sam Asghari de 27 años, con el que sale desde 2016. Desde hace unas semanas, la estrella de la música lleva compartiendo imágenes similares que están siendo muy aplaudidas.