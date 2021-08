Sara Carbonero envía un mensaje de apoyo a Navalacruz, el pueblo de Casillas, por el incendio: "Fuerza"

El incendio de Navalacruz, el pueblo abulense de Iker Casillas, sigue en activo tras cuatro días en llamas. En las últimas horas el ex guardameta ha enviado fuerzas a sus paisanos a través de las redes sociales, pero no ha sido el único. Su ex, Sara Carbonero, se ha sumado al apoyo a través de sus stories.

"Fuerza, Navalacruz", escribió la periodista este lunes junto a una fotografía del pueblo donde tantos buenos momentos pasó junto a su ex marido y sus dos hijos, Martín y Lucas. A este rincón de la geografía española se escapaban con frecuencia para evadirse de la presión mediática, concretamente a la casa que tiene allí el ex capitán del Real Madrid y la Selección Española.

El incendio se desencadenó este sábado por la mañana en la zona forestal del municipio, ardiendo más de 15.000 mil hectáreas. Además, un millar de personas fueron evacuadas de sus hogares por la peligrosidad del fuego, aunque afortunadamente ya han recibido la orden de poder regresar a sus hogares.

Al margen de su apoyo al municipio de 243 habitantes, la que fuera presentadora de los Deportes en Telecinco también publicó este lunes un divertido vídeo. Aparece bailando junto a una de sus mejores amigas, Raquel Perera, la ex de Alejandro Sanz. Las dos disfrutan de unas merecidas vacaciones en Cádiz junto a sus respectivos hijos. A buen seguro comparten confidencias sobre Kiki Morente y Miguel Such, los hombres con los que aparentemente han recuperado la ilusión en el amor tras sus divorcios.