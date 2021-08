Ester Expósito (y otras nueve chicas) se suben al yate de C.Tangana y se lía: "Qué asco"

El cantante ha vuelto a ser el centro de la polémica tras publicar una imagen para promocionar su último single, Yate. En ella, C.Tangana aparece en su barco rodeado por diez chicas en trajes de baño y poses muy sexys. Entre ellas, las actrices Ester Expósito, Hiba Abouk o Lorena Castell.

El artista ha recibido miles de críticas, muchas de ellas de caras muy conocidas, como la instagramer María Pombo: "Quitando lo mucho que me gusta él, lo diferente que me parece y la frescura que aporta a la industria musical, creo que con esto, concretamente, ha caído en un 'básico' como muchos otros artistas de 'reggaeton'. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da pereza".

Anabel Alonso también ha comentado la imagen: "¿Esto es moderno? Señores, Jesús Gil era un adelantado a su época. El mensaje es triste, muy triste".

Ay C Tangana me ha decepcionado con esa foto del yate, mira que la canción guay, pero la performance mal, muy mal — Armónica (@StaWeatherfield) August 14, 2021

El C Tangana talibán subiendo una foto en un yate rodeado de cabras. — Serthand (@Serthand) August 16, 2021

Mi verano, pero solo me falta ser C Tangana y tener un yate https://t.co/UDo0q010Gy — Dun (@ADuneph) August 16, 2021