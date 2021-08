Monumental cabreo de Adriana Abenia por una foto 'robada': "Me han amputado los pezones"

La presentadora ha denunciado en redes sociales que un centro comercial ha utilizado una fotografía suya sin permiso para promocionarse. Pero lo peor no es esto: "Me han amputado los pezones, no vaya a ser que alguien se sienta ofendido por el cuerpo y la fisionomía de una mujer", ha explicado indignada Adriana Abenia.

La de Zaragoza, que descubrió la publicación gracias a algunos de sus seguidores, ha puesto el asunto en manos de su agencia, tal y como ha desvelado a Semana. Su denuncia pública, sin embargo, obtuvo una rápida respuesta por parte del centro comercial, que este lunes ha borrado la fotografía de Abenia. Ella, sin embargo, no está dispuesta a dejarlo pasar, y es que no es la primera vez que utilizan sus imágenes sin permiso, algo que vulnera su derecho a la intimidad.

Afortunadamente, Adriana no ha dejado que este hecho le amargue el verano. La presentadora regresó a Madrid tras pasar casi un mes en Cantabria con su hija, Luna, y su marido, Sergio Abad, quien este domingo ha cumplido años. "¡HAPPY BIRTHDAY!!!! Tus chicas te deseamos (aparte de pelo, dientes y tiempo) que sigas jugando con nosotras a buscar cocodrilos en la playa, que nos dejes robarte croquetas y nos des abrazos aunque haya 43 grados fuera. ¡Te queremos!", le ha felicitado Abenia en redes sociales.