El susto de Eva González que pone fin a sus vacaciones: cogida de Cayetano Rivera, costillas rotas y hospitales

La presentadora recibió este domingo la llamada que toda esposa de torero teme: Cayetano Rivera, que estaba toreando en Guijuelo (Salamanca), había sufrido una cogida. Eva González, que disfrutaba de unas tranquilas vacaciones en Cádiz con su hijo y sus amigos, viajó a Madrid inmediatamente.

Por fortuna, la cogida de Cayetano no ha sido grave y se ha saldado con dos costillas rotas que soldarán con reposo. Él mismo ha tranquilizado a sus seguidores a través de una publicación en las redes sociales horas este lunes: "Este es mi pequeño altar. El que monto en la habitación del hotel antes salir a torear. Regalos que la gente me ha ido haciendo a lo largo de estos años, estampas, medallas, rosarios... Sencillo pero muy especial. En el centro, dos "mariposas" (velas flotantes), una por cada toro... Pero tengo la suerte de poder decir que ayer indulté mi primer toro de la tarde, de nombre "Flor". Y es que, aún con las dos costillas que me rompió durante la faena, EL TORO NO ES MI ENEMIGO. Gracias "Flor" por tu verdad y por tu entrega, la misma con la que vamos a la Plaza los toreros".

La primera reacción a este post ha sido la de su mujer, Eva González, que ha puesto el emoji de un corazón. La sevillana es ahora la mejor enfermera de Cayetano, que tendrá que guardar reposo durante varias semanas para reponerse de sus heridas. La ajetreada agenda laboral de Rivera lo había mantenido alejado de su mujer y su hijo este verano. De hecho, hace semanas que Eva llegó a Cádiz con el pequeño y Cayetano apenas había pasado unos días con ellos.