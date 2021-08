El último plan secreto de María José Suárez y Escassi: de paseo y comilona con Dani Martín en Cádiz

María José Suárez se ha empeñado en negar una y otra vez una relación sentimental con Álvaro Muñoz Escassi tras su divorcio del empresario Jordi Nieto. Sin embargo, los movimientos de ambos hacen pensar todo lo contrario. Recientemente, el jinete y la modelo han sido pillados de nuevo en Cádiz compartiendo planes muy especiales.

La revista Hola cuenta que los dos dieron un paseo por las calles de Zahara de los Atunes y después disfrutaron de una comilona en un conocido restaurante. Compartieron mesa y charla con el cantante Dani Martín, que tiene una casa en este municipio gaditano.

El pasado 9 de julio avanzamos que tras su separación del empresario Jordi Nieto, la Miss sevillana tenía como paño de lágrimas al jinete. Entonces todo apuntaba a que se hablaría de esta relación de amistad, que viene de lejos pero que parece haberse avivado con los años.

Y así fue. Hay que recordar que al poco salieron a la luz unas imágenes de ambos en República Dominicana, que curiosamente fueron tomadas meses antes de trascender la separación entre María José y Jordi.

Sin embargo, ella niega que Escassi haya tenido algo que ver en el final de su matrimonio con Jordi, con el que tiene al pequeño Elías de cuatro años y con el que hacía su vida en República dominicana: "No es la primera vez que me relacionan con Álvaro ni, posiblemente, la última. Él no ha tenido absolutamente nada que ver con mi separación. Los motivos los sabemos Jordi y yo. No ha habido terceras personas ni por su parte ni por la mía", confesó en Hola hace unas semanas.

Recientemente también fotografiaron a los buenos amigos en Cádiz y Marbella y jugando al despiste en la Estación de Atocha en Madrid. En Instagram también intercambian comentarios muy cómplices en sus fotos, como el "Mmmmm" y el emoticono de corazones que la modelo dejó en la última foto del jinete. Además, suelen frecuentar los mismos lugares como el restaurante Trocadero en Estepona, Málaga.