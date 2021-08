Los seguidores de Rocío Carrasco tratan de boicotear la tienda de Olga Moreno: "La ropa traía piojos"

Olga Moreno continúa plenamente volcada en su tienda de moda tras su victoria en Supervivientes. Sin embargo, no todo son alegrías. Los seguidores de la mujer de Antonio David Flores denuncian que los de Rocío Carrasco han intentado boicotear el negocio de la andaluza.

"Los fucsias se están organizando para bajar la puntuación de Google reseñas de 'Olé & Amén' de Olga. Ayudadme a denunciar a todas las reseñas que no cumplen con los requisitos de Google ya que 'debes haber ido a la tienda para puntuar'. Esto es de juzgado", señaló en Twitter un fan acérrimo de Moreno.

"La ropa no era nada del otro mundo, además de cara traía piojos y nada más ponérmela me hizo un efecto rarísimo", "Sus dueños, unos aprovechados. Hay mucha más oferta, yo no iría a esa tienda" o "La dependienta me agredió y me dijo que si no me iba llamaría a su marido, el cual tiene varias denuncias por maltrato", escribieron algunos internautas con el afán de boicotear el negocio, según denuncian los seguidores de Moreno.

Mientras tanto, Olga promociona a través de su cuenta de Instagram sus prendas de ropa: "Muy pronto nueva colección", escribió en una de las imágenes. En ella posa con un mono ajustado verde con volantes en la zona del pecho.

Por otro lado, hay que recordar que a lo largo de estos meses Rocío Flores ha denunciado recibir amenazas y mensajes hirientes a través de sus redes, así como el acoso a su padre y a su familia por las calles de Málaga. Todo a raíz del documental de Rocío Carrasco, en el que, tras años de silencio mediático al respecto, denuncia a Antonio David de presuntos malos.