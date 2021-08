Alejandra Rubio rompe con su novio y amenaza a Kiko Hernández, al que llama "caradura"

Esta clarísimo que entre Alejandría Rubio y Kiko Hernández no existe el menor feeling, que a la nieta de María Teresa Campos le molesta, y mucho, la amistad entre el ex gran hermano y su abuela, y por eso le manda un mensaje amenazante a través de Viva la vida: "Espero que no tenga la caradura de presentarse otra vez en casa de mi abuela", ha dicho la hija de Terelu.

La frase de marras viene a cuento porque Kiko hace el doble juego. Por un lado pone a parir a las hijas y a la nieta de la matriarca, mientras, por otro, se presenta en su casoplón con sus hijas y su amiga Belén Rodríguez, como si no pasara nada. Y esto le revienta a la nietisima.

La verdad es que Marí Tere parece vivir al margen de todos estos desafueros. O no ve Sálvame o no toma en cuenta los desmesurados ataques de Kiko contra su hija Terelu y su nieta Alejandra. Tampoco se entiende que Hernández ponga a parir a las dos anteriores un día y al siguiente pida perdón públicamente a Terelu. Algo parecido a lo que hizo con su hermana, Carmen Borrego, tras destrozarla mediáticamente, riéndose de ella ante la audiencia para lanzarle a los pocos días todo tipo de lisonjas y parabienes. ¿Es una estrategia conciliatoria o un paripé del tres al cuarto? Del odio al amor, dicen, hay un solo paso.

Ha roto con su novio

Por otra parte, Alejandra Rubio ha reconocido que su relación con Álvaro Lobo ha llegado a su fin y que la ruptura que se produjo hace algunas semanas. La joven asegura que ambos siguen manteniendo una buena relación. La nieta de María Teresa Campos comenzó su relación con el DJ cuando tan solo tenía 18 años, y ahora tiene 21. "Cada uno tenía su vida y ya está. Menos mal que se ha acabado bien y nos llevamos fenomenal. Él sabe que siempre estaré para lo que me necesite", decía en Viva la vida. Él dejará esta misma semana la casa en la que vivían juntos.

Hace meses que Alejandra Rubio no comparte fotos con Lobo. Hace un año ya superaron otra crisis sentimental, cuando se la relacionó con el empresario Tassio de la Vega. Pero finalmente se dieron una segunda oportunidad. ¿Habrá una tercera?