Cristina y Victoria, las hijas de Julio Iglesias y Miranda, dicen "no" a Chopard

Cristina y Victoria, las gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, pasan el verano con su madre en la finca del cantante en Ojén (Málaga), pero apenas se las ha visto en Marbella ni en conciertos de Starlite, donde otros jóvenes de su edad como Froilán y Victoria de Marichalar disfrutan a menudo de música y copas con sus amigos.

Otros veranos han hecho alguna escapada a Ibiza con amigas de fuera de España, pero por el momento no las hemos vistos en la isla Pitiusa y por las fotos que publican en sus redes sociales Victoria y Cristina se dedican sobre todo a montar a caballo y a ocuparse de sus perros; adoran a los animales y son entusiastas de la Naturaleza.

Lea también: Las hijas de Julio Iglesias se encierran en su casoplón de Marbella por miedo a la prensa

Las hermanas menores de Chábeli Iglesias cumplieron 20 años este mes de mayo con un proyecto importante que verá la luz antes de que acabe el año. Aunque siempre habían declarado su gusto por la moda, con deseos de ser modelos o hacer sus propios diseños, finalmente se han decantado por convertirse en empresarias.

Lea también: Las gemelas modelos de Julio Iglesias debutan en Nueva York con Anna Wintour

Y eso que no les han faltado propuestas importantes. Caroline Scheufele, presidenta de Chopard, una de las firmas de joyería más famosas del mundo, patrocinadora de la alfombra roja del Festival de Cannes, quería a las gemelas Iglesias como imagen joven de la firma, lo que habría supuesto un enorme reconocimiento internacional de las hijas menores de Julio Iglesias.

Y sin embargo parece que no les ha interesado esta oferta por la que matarían muchas jóvenes famosas y se decantan por algo más ecológico y natural. Y es que las hijas de Julio y Miranda están involucradas en la fabricación y venta de una línea de cosméticos ecológicos, complementos alimenticios y suplementos vitamínicos, dedicados íntegramente a la mujer y que ya tiene nombre, My Tribeü, extraño nombre para un negocio que en Estados Unidos mueve billones de dólares. Estos productos están a la venta en supermercados y grandes superficies y también se venden on line, donde la compradora femenina es mayoritaria.

La asesora y directora técnica de My Tribeü, es una farmaceútica y naturópata muy conocida en Estados Unidos, la doctora Paria. Muchas mujeres con nombre y tirón social, se involucraron también en el mundo de la cosmética sin éxito. Como Isabel Preysler, la primera esposa de Julio Iglesias, con su crema antiedad My Cream, fabricada en España y que salió a la venta en 2015 en farmacias, por algo más de 40 euros. A pesar de que la campaña fue muy potente y la propia Isabel se involucró a fondo, el producto no tuvo éxito. En 2020 parece que han vuelto a relanzarlo pero ya sin el apoyo personal de Isabel.