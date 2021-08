Isa Pantoja tiene un descuido en un directo de Instagram: "Chicos, tengo pezones, no pasa nada"

"Chicos, tengo pezones, no pasa nada", ha dicho Isa Pantoja nada más darse cuenta de que había tenido un descuido durante un directo de Instagram y había enseñado más de la cuenta.

La hija de Isabel Pantoja ha estado con Asraf por las playas de Galicia, entre rumores de crisis con su novio. Estaban navegando por las aguas de la costa cuando...

Oops! Pasó lo que pasó. Se produjo el incidente. Asraf grababa a la hermana de Kiko Rivera mientras se bañaba en el mar, instante el que volvía a subir al barco cuando se le movió la parte de arriba del bikini.

Su novio no se percató de que se le veía un pezón, pero el millar largo de seguidores que se encontraban viendo el directo sí que se dieron cuenta.

La prima de Anabel Pantoja se recolocó su bañador y reaccionó con esta frase: "Chicos, tengo pezones, no pasa nada", contestaba a los comentarios de sus seguidores.

Isa declaraba hace días a Lecturas, previo pago dela exclusiva, que necesita a su madre, "pero también sé que ella está mal". decía. "Si actualmente yo tuviera un problema, ella tampoco me podría ayudar", explicaba con tristeza. "La veo mal físicamente. Si me preguntaran en qué mente me gustaría estar, diría que en la suya, saber qué piensa", alegaba.

Isa no entiende por qué no puede visitar Cantora con su retoño, nacido de su relación con Alberto Isla: "Mi hijo ve que no vamos a Cantora, cuando él iba como mínimo dos veces a la semana. Me ve triste y me pregunta por su abuela".

En su charla con el medio, Isa echa en cara a su madre una promesa que hizo a Albertito: "No me gusta que mi madre le haya dicho a mi hijo que irá a verlo, algo que no va a cumplir", sentencia Isa.

La influencer posaba en bikini, esta vez sin descuidos, y confesaba que había engordado un par de kilos, lo que ha mejorado aún más su figura: "He engordado porque como más veces al día, pero no como tanta grasa como antes", declaró.