Joaquín Güell, el ex de Cayetana Álvarez de Toledo con el que relacionan a Xandra Falcó

Dicen que la hija del difunto marqués de Griñón y Jeanine Girod, Xandra Falcó, mantiene una relación (de amistad, de momento) con Joaquín Güell, ex de Cayetana Álvarez de Toledo y muy cercano al marido de Sandra, Jaime Carvajal y Hoyos, consejero delegado de Arcano hasta que falleció de manera repentina a los 56 años el 2 de septiembre de 2020. Cayetana y Joaco asistieron al funeral de Carvajal.

La periodista Beatriz Cortázar se ha atrevido a publicar en ABC un rumor que recorre los mentideros de la alta sociedad, pero que no se había llegado a difundir, tal vez porque la hermana mayor de Tamara Falcó por parte paterna se quedó viuda hace menos de un año y sus hijas, Isabela, Camila y Blanca, huérfanas de padre, y 'daba cosa' insinuar que ha iniciado lo que sea, aunque, que se sepa, los protagonistas de este relato son libres como los taxis.

No se llega a decir que hoy por hoy se trate de una relación amorosa pero no se descarta, hasta donde se puede leer, que lo de la primogénita de Carlos Falcó y el financiero pudiera evolucionar hacia eso. De otro modo, es decir, si no hubiera posibilidad de algo más, para qué nos vamos a engañar, ni siquiera tendría sentido dedicarle una doble página en la crónica social del sábado del citado diario.

De hecho, Cortázar se esfuerza (por reiteración) en dejar claro que lo que ella desvela no es que Xandra y Joaco estén juntos como pareja sino que han salido a la ópera y a tomarse algo en alguna terraza. Sea como fuere, el mero hecho de que se ponga negro sobre blanco la relación (de amistad) entre la hija del fallecido Marqués de Griñón y el ex de Cayetana, nada menos que las páginas rosas de Abc (donde por cierto trabaja una hermana de Joaco) pone la marcha larga en el ventilador de los rumores.

Xandra, marquesa de Maribel, título que heredó de su abuela materna, es presidenta del Círculo Fortuny desde que falleció su padre y está al cargo de las bodegas familiares, y fue la hija que más cerca trabajó con su padre, Carlos Falcó. Jaime Carvajal de Hoyos se casó con Xandra, la hija primogénita del marqués de Griñón en 1998. A la boda acudieron el entonces príncipe Felipe y la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin. Los Carvajal han estado muy unidos a la familia Borbón. El padre, Jaime Carvajal y Urquijo, marqués de Isasi, estudió con don Juan Carlos en la finca Las Jarillas cuando a los diez años el conde de Barcelona envió a su hijo a España. Muchos años después, Victoria Carvajal, hermana del fallecido, fue la primera novia conocida de Felipe de Borbón, cuando tenían 17 años. Jaime y su hermana estudiaron en Santa María de los Rosales, el mismo colegio al que acudía Felipe VI. El Monarca acudió con doña Letizia al tanatorio a despedirse de su amigo.

Joaquín Güell Ampuero ha estado con mujeres muy conocidas. Salió con la modelo Inés Sastre, y con la ex de Rafael del Pino, Astrid Gil Casares, antes de que la guionista se casara con el presidente de Ferrovial. Pero fue con Cayetana Álvarez de Toledo con quien construyó una familia y fue la ex portavoz del PP quien le hizo pasar por la vicaría (o viceversa) después de años compartiendo sus vidas sin casarse. En 2009, cuando nació su primera hija, Cayetanita, oficializaron su relación en el juzgado. Dos años después nació Flavia, la pequeña. En 2018, se divorciaron tras 17 años juntos y nueve casados. Después, la marquesa de Casa Fuerte se enamoró del periodista Arcadi Espada y dicen que Joaquín Güell tuvo una relación, no muy conocida, con una mujer venezolana.

Se ha escrito que lo más catalán de la madrileña Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Barcelona, era su marido, al que todos llaman Joaco', multimillonario, destacado financiero, consejero independiente de Sacyr y miembro de una de las familias más poderosas de Cataluña, mecenas del arquitecto Antonio Gaudí.

El tatarabuelo paterno de Joaco era Eusebio Güell y Bacigalupi, el industrial que trajo la pana a España en la primera mitad del siglo XIX. Fue mecenas del arquitecto Antonio Gaudí, culpable de que el Parque Güell lleve el nombre de la familia. El padre de Joaco, fallecido en 2018, era Juan Güell y de Sentmenat, fallecido en 2018. Su madre, Isabel Ampuero y Urruela, pertenece a una adinerada familia de Bilbao cuyo abuelo, José Joaquín Ampuero del Río, fue uno de los fundadores del Banco de Bilbao.

La madre, que reside en Barcelona, es prima hermana de la primera mujer de Paco de Lucía, Casilda Varela. Güell es primo de Ágatha Ruiz de la Prada por vía materna, y tiene mucho trato con la ex de Padro J. Ramírez, según ha contado la diseñadora en ocasiones. La ex de Luis Miguel Rodríguez El Chatarrero define a su primo como un hombre "muy divertido y muy simpático".

La familia de Joaco es dueña de la Torre Castanyer, el palacete barcelonés del 3.000 metros cuadrados, de la plaza de la Bonanova, en que se alojaron el rey Alfonso XIII y las infantas Mercedes y María Teresa cuando en 1888 la familia real llegó a la Ciudad Condal para inaugurar la Exposición Universal. El palacete también sirvió como refugio de Antonio Machado durante los últimos meses de la Guerra Civil. La madre de Joaco vive ahí en la actualidad.

Joaquín Güell (Barcelona, 1968) estudió Económicas en Harvard y Ciencias Políticas en París, ha trabajado en banca de inversión para Santander, BCH y Merrill Lynch, ha sido director general financiero del grupo editorial Recoletos, director del banco de negocios Lazard en España, hasta su incorporación a Investindustrial, un fondo de capital de riesgo donde ejerce de director desde 2015, con sede en Londres, donde reside, aunque también pasa tiempo en Madrid y Barcelona. Además, como ya hemos contado, forma parte del consejo de administración de Sacyr.

Joaco tiene dos hermanas, María y Casilda. María es periodista de cultura en ABC, precisamente el medio que que publica la amistad entre Güell y Xandra Falcó, y está casada con el crítico de cine Oti Rodríguez Marchante. Casilda es doctora en Historia Internacional y trabaja en OBS Business School.