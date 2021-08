Monumental cabreo de Paula Echevarría por las críticas a su última foto: "La gente es metomentodo, bocazas y kamikaze"

La ex mujer de David Bustamante ha estallado tras recibir multitud de críticas en redes sociales por compartir una fotografía dándole el biberón a su hijo Miki, que nació en abril. Paula Echevarría se ha mostrado indignada y muy sorprendida: "Estoy flipando con los comentarios de la foto que he puesto porque le estoy dando el biberón a mi hijo. Nunca pensé que la gente podría ser tan atrevida, tan 'metomentodo', tan desinformada, tan bocazas, tan kamikaze a la hora de hacer comentarios, pero nunca me dejará de sorprender la humanidad".

Muy seria, ha explicado: "No voy a dar ningún tiempo de explicación sobre la forma en la que alimento a mi hijo. Pero no tenéis ni idea los que comentáis, como madre como padre, y los dos en consenso con un doctor somos los que elegimos la manera de alimentarle". Y ha zanjado: "Hay que ser más empáticos porque yo decidido si le doy el pecho o el biberón, pero hay muchas mujeres que no pueden elegir. Así, por favor, cada uno sepa lo que tiene. Que nadie se meta en la vida de los demás porque no se sabe en qué llaga puedes estar metiendo el dedo".

La actriz está disfrutando de su primer verano con Miki, que nació el pasado 14 de abril, fruto de su relación con el ex futbolista Miguel Torres. La familia está en Marbella, disfrutando de la playa, los amigos y alguna que otra salida en pareja.