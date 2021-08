Kiko Hernández abronca a las Mellis y una de ellas sufre un ataque de ansiedad en pleno directo

Máxima tensión la que se vivió este jueves en el plató de Sálvame entre Kiko Hernández y las Mellis. El tertuliano, haciendo las veces de presentador, abroncó a las hermanas por sus interrupciones y una de ellas, muy afectada, sufrió un ataque de ansiedad.

Todo comenzó cuando los colaboradores opinaban sobre la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Ante los susurros de las Mellis, Kiko interrumpió el programa para afearles su conducta: "Desde las 4 de las tardes llevan los espectadores escuchando de fondo 'es que no me dejan hablar, es que no nos dan paso '", dijo. "Si tenéis algún problema, vais al director y se lo decís", añadió.

Bibi respondió rotunda: "Es que estamos aquí para colaborar también, no hemos venido solamente a cobrar y ponernos el vestido. El único problema es que queremos colaborar", le dijo a Kiko, que les repitió que fueran al director si tenían alguna queja.

Tras cambiar de tema, las Mellis abandonaron el plató de Telecinco. "Le está dando un ataque de ansiedad", expresó nerviosa una de las hermanas. Poco después, Hernández acompañaba a las Melis al baño para tratar de calmarlas.

"Yo creo que es la ola de calor. Estáis con el traje y todo recocido. Esto solamente te pasa conmigo", bromeó Kiko, quitando hierro al asunto. "Tú la sacas de quicio", contestó Bibi. Al escuchar sus palabras, Hernández remató: "Te voy a dar paso toda la tarde", cerrando así la tensa situación.