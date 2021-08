Britney Spears se libra de su padre, que renuncia a la tutela de la cantante

El padre de Britney Spears renunció este jueves ante el juez a la tutela de su hija después de manejar la vida de la cantante durante los últimos 13 años y manejar su fortuna, calculada en unos 60 millones de dólares.

Los documentos judiciales, presentados en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles este jueves, han sido determinantes para que la Princesa del Pop, de 39 años, convenciera al juez que del caso de que debía relevar a su padre, James P. Spears, como tutor. El magistrado calificó la tutela como "abusiva".

El nuevo abogado de Spears, Mathew Rosengart, ha tenido éxito en la ofensiva legar que ha llevado a cabo en las últimas semanas con el objetivo de destituir o suspender al progenitor de Spears. El letrado argumentó que la situación de su cliente es consecuencia de un oscuro arreglo legal que ha estado vigente desde 2008, cuando el padre de la intérprete de Ooops! I Did it Again fue nombrado protector legar de su hija por los problemas de salud mental y abuso de drogas de Spears. No olvidemos que en su día la propia cantante reconoció la necesidad de ser tutelada debido a su estado.

"No hay motivos reales para que abandone la tulela", sostuvo el padre de Britney ante el juez. Sin embargo, explicó que renunciaba para evitar "una batalla pública" contra su hija, que empeoraría su curación y que "no sería lo mejor para ella".

En efecto, el auto del juez dice que "no existen circunstancias urgentes que justifiquen la suspensión inmediata" del padre de Spears como tutor de su hija", y añade que "es muy discutible que un cambio de tutor en este momento sea lo mejor" para ella.

Britney cambia de tutelaje pero no se libra de tener alguien que vigile su conducta y administre su inmensa fortuna. De hecho, su padre ha dicho que cooperará y con el tribunal y el abogado de su hija "para preparar una transición ordenada a un nuevo tutor", según los jurídicos que se han filtrado.

El abogado (arriba) de la intérprete se ha mostrado satisfecho con la medida. "Es una reivindicación para Britney", dice Rosengart en un escrito distribuido a los medios. "Sin embargo, estamos decepcionados por los ataques vergonzosos contra mi cliente", añade el letrado. Recordemos que Lynne Spears, la madre de la estrella del pop, estaba de acuerdo en retirar al padre de Britney la custodia.

El padre de Spears reiteró en la vista que durante todo este tiempo ha estado tratando de proteger a su hija y que siempre ha hecho lo que cree que es lo mejor para ella. La próxima vista del caso está programada para el 29 de septiembre y no antes, como pretendía la cantante. La jueza Brenda Penny, encargada del caso, denegó la petición de abogado de la cantante para que se adelantara.