Kiko Rivera, sobre su tío Agustín: "Tiene atada a mi madre de alguna manera, le está haciendo pasar las de Caín"

Kiko Rivera, que ha demandado a su tío Agustín por un delito de estafa y apropiación indebida, ha explicado este viernes cuál es el origen del problema entre ellos: "Yo firmé un poder para que mi tío pudiera hacer una serie de movimientos, en 2015. El problema es que antes de esta fecha él ya había hecho cosas para ganar dinero con la finca en mi nombre alegando que tenía conmigo un contrato verbal, y eso no es cierto. Lo que yo pido es dónde está el dinero que ganó con esos movimientos, porque yo no lo sé. Y lo pidió por adelantado y no estamos hablando de 10 euros".

El hijo de Isabel Pantoja sigue: "Él pidió dinero a gente, como a Loli la quiosquera, y a otra gente, y hubo personas que también ingresaron dinero directamente a Fiscalía para pagar la deuda de la cárcel de mi madre. Entonces, ¿por qué pidió mi tío un millón de euros en mi nombre?", ha preguntado. "Si a lo mejor se lo dio a mi madre y no ha hecho nada malo, pero que me lo explique".

Lea también - Kiko Rivera ajusta cuentas con Anabel: "No puedo confiar en ella, mi madre le come la cabeza y me la lía"

En cuanto a la intervención de su madre en el proceso, a la que puede ser llamada como testigo, se muestra tajante: "Si mi madre testifica a favor de mi tío y resulta que sí hay una apropiación indebida o una estafa, sería cómplice, ¿no? Ahora él me ha demandado por el honor y la intimidad, yo solo dije que las personas deben aceptarse como son, nada más".

"Me tiene que caer un rayo para que le quite la demanda a mi tío"

El DJ ha comentado la relación que mantiene su madre con su tío: "Mi tío tiene atada a mi madre de alguna manera. Él le reprochó a mi madre haber perdido sus mejores años por haberla cuidado a ella y a mí cuando murió mi padre. Ella siempre se ha sentido culpable por eso". Y añade: "Cuando ella está con él es una persona distinta y eso lo sabe todo el mundo. De hecho, ella solo llama a mis hijas cuando él no está, si está no llama".

El músico está muy seguro del enfrentamiento familiar que ha desatado y no piensa retractarse: "Me tiene que partir un rayo para que yo le quite la demanda a mi tío. Perdonaría a mi madre, a él no. Él le está haciendo pasar las de Caín a mi madre". Kiko reconoce: "Mi madre tiene culpa de todo esto, claro que sí, pero es mi madre, permitidme que aún la defienda. Creo que hay cosas que mi madre desconoce".

Agustín, más allá de Cantora

Kiko cree que Agustín no solo perjudica a su madre en el plano más íntimo, sino también en el artístico: "Mi tío y mi madre no entienden que los tiempos evolucionan y ellos tienen que avanzar también. Ella cree que sigue en el top y no es así. Los grandes artistas han evolucionado, Raphael, Julio Iglesias... Pero ella no lo acepta. Un concierto de Isabel Pantoja ahora no vale lo que hace 40 años, una entrevista tampoco... pero ella no lo acepta".