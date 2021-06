Kiko Rivera ajusta cuentas con Anabel: "No puedo confiar en ella, mi madre le come la cabeza y me la lía"

Kiko Rivera se ha sentado este viernes en el Deluxe para hablar de su madre, Isabel Pantoja, y también de su prima, Anabel, la tercera en discordia. El DJ está dolido con ella por no haberse posicionado en el conflicto familiar: "Ella dice que soy su hermano, pero las palabras se las lleva el viento, ¡demuéstramelo! ¿Cómo cree que me siento yo después de lo que ha hecho mi madre y mi tito y ella sin decir nada?".

"Yo no voy a dejar de quererla ni de hablar, pero mi relación no será jamás la misma. Y me da pena porque es buena persona, entiendo que ella no debe pasarlo bien pero hay que tener personalidad. Mira por su bienestar, ella debería posicionarse pero pondría en riesgo su relación con mi madre y mi tío".

Kiko está muy molesto por la reacción de Anabel a la comunión de Francisquito: "Con lo que yo tengo, ¿te crees que puedo estar pensando en si es o no la madrina de mi hijo? Si yo la llamé y le expliqué lo que pasaba. No me la líes, coño. No me montes un drama por eso, es ridículo". Continúa: "He llegado a la conclusión de que no le puedo contar nada, luego se mete con Rafa Mora, pero él jamás me la ha liado, nunca me ha jodido y eso que le he puesto a prueba". Y añade: "Este drama es muy Pantoja, seguro que le comió la cabeza mi madre. Si quiere llorar que me llame y lloramos juntos, pero no me la líes, que las cosas entre padres separados son muy difíciles".