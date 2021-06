Kiko Rivera habla claro sobre Isabel Pantoja: "Mi madre quiere verme pero yo a ella no porque no se lo merece"

El hijo de Isabel Pantoja atraviesa uno de sus momentos más delicados. Enredado en una batalla judicial con su madre y su tío Agustín, su prima Anabel y su hermana Chabelita han decidido mantenerse al margen y solo cuenta con el apoyo de su mujer, Irene Rosales. Este viernes, Kiko Rivera ha hablado alto y claro: "Mi madre no va a dar su brazo a torcer".

Kiko ha contado en Deluxe que intentó arreglar las cosas con ella de manera amistosa y ella no lo permitió: "Ella intentó ponerse en contacto conmigo a través de los abogados y yo me alegré, pensé que iba de buena fe, y le pedí que me devolviera los enseres de mi padre. No lo hizo. No sé qué empeño tiene, no lo entiendo. Al ver este problema encima, quería quedar conmigo en privado hace un mes y lo que quería era hacerme chantaje emocional. Llevo siete meses buscándola y no ha querido. Ahora no le he dado la oportunidad porque no se la merece. Yo me he chocado contra un muro".

Cabizbajo y emocionado, ha confesado a Jorge Javier Vázquez: "Me vendré abajo en algún momento porque es mi madre, pero la solución está en sus manos. Yo le pido lo que es mío, las cosas de mi padre, es solo un gesto. Si no me lo da por algo será".

"Mi madre llama a mis hijas a través de Anabel"

Kiko lleva siete meses sin hablar con su madre, pero no impide que la artista hable con sus hijas, Ana y Carlota. "Ella llama a mis hijas, no todos los días ni todas las semanas, pero tiene el detalle de preguntar por ellas. Hay una cosa que no me gusta y es que utiliza a terceras personas, en este caso Anabel, para hablar con ellas. Ella me quitó el derecho de conocer a mi familia paterna, yo no le voy a hacer eso, ella es la abuela de mis hijos".