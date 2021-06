Aitor Ocio responde muy enfadado a las declaraciones de su ex, Laura Sánchez: ¿comienza la guerra?

El futbolista ha lanzado un contundente mensaje este viernes en sus redes sociales para responder a las declaraciones de su ex y madre de su hija, Laura Sánchez. La modelo afirmó hace unos días que su lucha por la custodia de la niña había sido "una trilogía de terror" y Aitor Ocio está indignado: "Siento asombro, pena, tristeza y también dolor después de leer ciertas declaraciones".

"Después de lo sufrido estos años tener que leer este tipo de cosas sigue afectándome de manera inevitable. Una vez más, me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades", ha dicho el futbolista, que se retiró en 2012. "Por mi parte optaré por seguir trabajando y estando donde me necesitan, que es lo que he hecho en estos últimos 15 años. Siempre me enseñaron que hablar es una cosa y hacer es otra y que debemos ser consecuentes con nuestras decisiones", ha finalizado.

La lucha entre Laura Sánchez y Aitor Ocio por la custodia de su hija se alargó durante año. Finalmente, tras acudir a los tribunales, el juez concedió la custodia compartida pero dio la razón al padre en cuanto al lugar de residencia de la menor: él pedía Bilbao, donde había crecido la niña, ella Madrid, donde quería comenzar una nueva vida. La modelo viajaba cada 15 días al norte para estar con su hija hasta hace dos años, cuando la menor se fue a vivir definitivamente con su padre. Ella afirmó que esta situación le ha generado mucho estrés y otros problemas de salud: "No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado. Cuando todo se relaja, sabía que mi cuerpo iba a decir: 'Ahora reacciono yo".