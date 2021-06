Ryan Reynolds lanza 'La Vasectomía' y revoluciona Instagram: casi cuatro millones de reproducciones

Aun faltan semanas para que Estados Unidos celebre su Día del Padre pero el actor Ryan Reynolds se ha adelantado para presentar La Vasectomía, un cóctel que causa sensación: "Es día del padre, pero si no les importa vamos a celebrar con la madre de todos los cocktails: la Vasectomía. El nombre no es por nada en particular", se ha burlado en Instagram.

El protagonista de Deadpool, muy conocido por su irónico sentido del humor, explicó cómo hacerse la bebida: "Se necesita un vaso alto de hielo para llenar su taza de la misma forma en que los niños llenan nuestras vidas con tanta alegría. También necesitará agua tónica y jugo de arándano que sea dulce, al igual que sus pequeñas sonrisas".

Todo es fruto de una colaboración entre Reynolds y la marca de Ginebra más conocida de EE.UU, Aviation American Gin. La publicación del actor ya tiene casi cuatro millones de visualizaciones, todo un récord, y cientos de comentarios, entre ellos el de David Beckham, que se ríe con su amigo a través de un emoji: "Maravilloso".

Reynolds es padre de tres hijas, Inez, James y Betty, fruto de su matrimonio con la también actriz Blake Lively, que perdió a su padre, Ernie Lively, a los 74 años hace solo unos días. Forman una de las parejas más estables de Hollywood, pues llevan casados desde el 2012 y, a juzgar por la última declaración de amor pública de Ryan, lo suyo sigue viento en popa: "No se puede decir lo suficiente... Eres el corazón y el alma de cada momento que comparte esta familia. Estoy agradecido por la luz y por la bondad que introduces de contrabando en cada segundo de nuestras vidas. Te veo en los ojos de nuestras hijas Cada risa, cada parpadeo y cada momento reflexivo de vulnerabilidad. La ternura que se necesita para ser madre en 2021 es un acto de pura fuerza y ??heroísmo. Nunca podría haber predicho que el sexo anónimo en el baño del aeropuerto conduciría a esto. O cómo contratarías a Dog The Bounty Hunter para encontrarme. De cualquier manera, tengo la suerte de reflejar un poco de la luz del sol que nos ilumina a todos. Feliz día de la madre, mi amor".