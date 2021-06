Kate Middleton confiesa que no conoce a Lilibet Diana: "Espero que sea pronto"

Unos días después de felicitar públicamente a Meghan Markle y el príncipe Harry por el nacimiento de su segunda hija, Lilibet Diana, la duquesa de Cambridge ha confesado que ni Guillermo ni ella conocen aún a la pequeña: "No puedo esperar para conocerla, así que espero que sea pronto".

Este viernes, Kate Middleton ha visitado una escuela en compañía de Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, y allí ha desvelado que está "entusiasmada" con la llegada de la pequeña a la familia: "Le deseo todo lo mejor".

Kate is asked about her new niece Lilibet by NBC journalist Andrea Mitchell, a US pool reporter. pic.twitter.com/CVAWU7td7Q