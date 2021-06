Nadia, la amiga búlgara de Iker Casillas, lo cuenta todo: "Nuestro primer encuentro fue en mi coche, en un área de descanso"

Tiene 29 años, es búlgara y trabaja como imagen en un concesionario de vehículos de lujo. Mantuvo una amistad muy especial con Iker Casillas cuando el ex portero aún estaba casado: "He tenido una relación con él pero no amorosa, solo especial. Yo no tuve nada que ver con la ruptura de Iker y Sara Carbonero", dijo hace unas semanas. Afirmó, además, que no quería lucrarse de esto, pero este viernes ha decidido develar más detalles íntimos: "Nos conocimos por redes, nos intercambiamos teléfonos y empezamos a mandarnos audios".

Nadia Alexandrova afirma que todo comenzó apenas una semana antes de que Iker sufriera el infarto de corazón, el 1 de mayo de 2019. Unos 10 días después se puso en contacto con ella para decirle que estaba bien pero no se conocieron en persona hasta pasados dos meses: "En público Sara y él intentaban estar bien pero esto no se rompió por mí, ellos no estaban bien antes del infarto de Iker".

El primer encuentro entre ellos fue en un coche: "Fue en un área de descanso, entre su pueblo y el mío, y nos dimos unas vueltas. Hubo un acercamiento, sí". Un tiempo después, ella ofreció verse en su casa: "En Majadahonda, lo estudiamos muy bien y era muy tarde. Había pasado tiempo del primero. Estuvimos dos años, con interrupciones, pandemias... pero cuanto más tiempo pasaba yo quería ir a más, sentarnos a cenar, comer... Él siempre decía que calma. Él no hablaba de Sara, si yo le preguntaba contestaba que "nada es lo que parece".