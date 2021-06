Rosauro Varo, mucho más que el padre de los hijos de Amaia Salamanca: la verdad de su vínculo con Pedro Sánchez

Si hace unos meses contamos que el marido de Amaia Salamanca y padre de sus tres hijos fue nombrado Patrono del Teatro Real, ahora otro cargo se ha sumado a la larga lista de trabajos que ya desempeña. Esta semana Rosauro Varo fichó como consejero independiente en Acciona Energía de cara a su salida a Bolsa, lo que ha desatado numerosas especulaciones acerca de sus importantes amistades.

Desde diferentes publicaciones han insinuado que el marido de la actriz es próximo al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ABC señaló que se ha reunido en varias ocasiones con Javier de Paz en el Congreso de los Diputados. De Paz fue nombrado como consejero de Telefónica en la época de Zapatero, con el que también mantendría una amistad según esta publicación.

Sin embargo, fuentes cercanas a él desmienten a El Mundo su vinculación con Sánchez: "No le conoce. Han coincidido en eventos, pero su relación no es personal". No obstante, sí mantiene relación con otros dos presidentes: "Es amigo de Zapatero y también del 'presidente Aznar', como le llama él". Cabe destacar además que es gran amigo de su hijo, Alonso Aznar, otro de los jóvenes que forma parte de la pandilla conocida como 'cachorros de la jet set'. Conexiones políticas, alabadas por un brillante currículum, que le harían ser uno de los hombres de confianza para este tipo de puestos.

Su mujer, con la que lleva casado quince años, le ha dedicado unas cariñosas palabras tras su fichaje por la empresa presidida por José Manuel Entrecanales: "Siempre me he sentido orgullosa de él, de que en su profesión cada vez vaya adquiriendo cargos más importantes. Me gusta, él está contento, pero sabéis que su vida no está tan expuesta como la mía. Es una persona muy trabajadora y orgullosa de que le vayan las cosas bien", ha explicado recientemente en un evento publicitario.

Por otro lado, en febrero trascendió su nombramiento como nuevo Patrono de la Fundación del Teatro Real. a través de un comunicado emitido por el emblemático teatro. El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, le designó este puesto.

Lea también - Rosauro Varo, nuevo patrono del Teatro Real: la increíble trayectoria del marido de Amaia Salamanca

Cabe recordar que, a finales del años pasado, también se convirtió en vocal y consejero independiente al Grupo Prisa. Varo se incorporó a la compañía junto a Javier Santiso, economista, inversor y antiguo director del fondo para startups de Telefónica, Amérigo. Ambos son personas cercanas al presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. Rosauro, de hecho, es accionista relevante de Telefónica, empresa que tiene una participación del 9,5% en Prisa.

Al margen de sus enormes riquezas y sus éxitos en los negocios, el gran tesoro de Varo reside en su familia. El empresario tiene tres hijos junto a Amaia Salamanca, la mujer a quien conoció hace más de diez años en una fiesta en Ibiza. Fue durante la celebración cuando surgió el amor entre ambos y, desde entonces, no se han separado.

Varo y su familia dejaron Madrid en octubre para instalarse en Marbella, donde poseen un chalet en la lujosa urbanización de Guadalmina. La actriz y su marido, que pasaron el confinamiento con sus hijos en su casa de La Moraleja, también poseen un palacete del siglo XVIII en Sevilla que Varo adquirió hace tres años.

Lea también - Rosauro Varó, nuevo consejero del Grupo Prisa: así es el astuto empresario y alma de la fiesta que conquistó a Amaia Salamanca

Descendiente de una importante familia de médicos de Sevilla, Varo se buscó las habichuelas desde muy joven para sacar dinero para sus gastos. Con solo 17 años pidió a sus padres dinero para montar su primer negocio relacionado de forma tangencial con la hostelería. Su madre ignoraba que su niño se jugaba el tipo en una Vespino repartiendo litronas para una empresa llamada Motocopas, una especie de telebotellón.

Entonces Rosauro estudiaba segundo de BUP. Aprendió mucho, especialmente de las necesidades de ocio de la gente joven. Y puso sus conocimientos en práctica. Decidió montar una fiesta de fin de año con el dinero que le prestaron sus padres. El cacharro de la leche no se rompió para él. De los beneficios de la fiesta surgió el capital, junto con el aportado por uno de los socios de Motocopas, para montar varios bares.

Tres años después de la famosa fiesta ya estaba en condiciones de quedarse con el lugar donde tuvo lugar la celebración para montar la discoteca Boss. Es socio e íntimo amigo de Javier Hidalgo, con quien inició varias aventuras empresariales, entre ellas Pepe Phone. Vendió su 45% en la empresa a Másmovil y obtuvo 158 millones de euros. Nadie pensaba que este empresario desviaría sus intereses hacia el sector transportes.

En 2018, anunció en el Caixaforum que, a través de su sociedad bandera, GAT Inversiones, desarrollaría un plan estratégico para ser líder en el sector de flotas. Fue a mediados de 2017 cuando Rosauro entró a través de GAT en la sociedad Vector a la que se le atribuyen 250 VTC en Barcelona. En abril de 2019, vendió sus 2.000 licencias de VTC a Cabify, convirtiéndose en uno de los principales accionistas de la plataforma de transporte.

El empresario también es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR), miembro del Patronato de la Fundación Alcalá, que se dedica al desarrollo de proyectos de integración social, y profesor del Máster Universitario en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.

Dejando a un lado los negocios, los que le conocen dicen de Rosauro que es "detallista, familiar, muy educado, inteligente y con un sentido práctico fuera de lo común que probablemente ha heredado de su madre". Asimismo, le bautizan como "el alma de la fiesta, tira de todo el mundo, sociable, romántico y cariñoso, muy hermético con la prensa, al contrario que con sus amigos". También ha sido muy ligón, "pero eso pasó a la historia". Hay que recordar que antes de conocer a Amaia Salamanca fue pareja de Eugenia Martínez de Irujo y también de Vicky Martín Berrocal. Le gustaba mariposear, pero cuando se enamora, cuentan, lo hace de verdad.