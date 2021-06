Dani Martín confiesa que va al psiquiatra y lanza una profunda reflexión: "A día de hoy es mi paraíso"

Dani Martín ha compartido una profunda reflexión con sus más de 865.000 seguidores de Instagram. El cantante ha confesado que va al psiquiatra y ha dado los motivos por los que ha dado este paso tan importante. También ha asegurado que está feliz con la decisión tomada, ya que allí se siente feliz, cómodo y conectado con sus vivencias.

"Estaba en la playa, pero hoy he cogido un avión. Hacía mucho que no me subía a uno, sobre todo para ir a un lugar maravilloso: el lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz", comienza diciendo el cantante, con los ojos llorosos, bajo una imagen sentado en una butaca del avión.

"Es un lugar donde me encanta hablar y donde me abro en canal. Es silencioso, cómodo, a veces paso calor, me emociono, conecto con mi infancia, con mi tristeza, con mis carencias, mis errores: a día de hoy es mi paraíso. Merece la pena encontrar lugares donde uno se siente que está trabajando y aprendiendo, tengo mucho que aprender de mí aún, así que seguiré cogiendo aviones para ir a ese puto paraíso del que os hablo", alega el exvocalista de El Canto del Loco.

Ese lugar del que habla tiene un nombre: "Se llama psiquiatra. Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas. Donde aprendes a ser quien eres o, al menos, lo intentas. Donde aceptas, donde asumes, donde soy feliz", explica.

Dani pretende que su ejemplo sirva a muchas personas que quizás también necesitan este rato de expansión y de conocerse a sí mismos: "Yo voy al psiquiatra, tal vez pueda servirle a alguien. No me considero ni referente, ni alguien que intente influenciar ni contar qué debe hacer cada uno en su vida, ni historias de esas. Tampoco me he comido a Buda, ni he dejado de ser el ser errante que soy. Tampoco tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, ni busco apoyo con este texto, sólo soy alguien que hoy vomita esto aquí porque así me ha salido al subirme al avión", cuenta con sinceridad.

En su largo texto, el cantante pide a sus fans que no le pregunten cómo está: "Y sí, estoy muy bien, con cariño os digo, eviten preguntarme 'pero Dani, ¿estás bien?' 'pero, ¿qué te ha pasado?'. Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo, lleno de imperfecciones y de trabajo por hacer.

Lo que más me gusta es que cuando algo me pasa soy capaz de ir en busca de mejorar, estoy en mi mejor momento, o al menos en el camino", reflexiona.

Por último, el artista deja claro que "los psiquiatras no sólo medican a las personas", sino que "también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, llenos de cosas desordenadas, mal ubicadas, descuidadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y que ya no necesitamos". Y sentencia: "¡Salud y amor! Daniel".