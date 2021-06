Exclusiva: Luis Gasset sale con Anne Igartiburu tras romper con Ágatha Ruiz de la Prada: ¡Hola corazones!

De la diseñadora de los corazones a la presentadora de Corazón. Sí, Anne Igartiburu, esa que dice en televisión: "Hola corazones!".

¡Vaya con Luis Gasset el "desapasionado"! Saltó al mundo de la crónica rosa cuando se convirtió en novio de Ágatha Ruiz de la Prada. El anticuario de Ansorena, viudo y con hijos mayores, no le duró demasiado a la ex de Pedro J. Ramírez. La diseñadora, que cumple 61 años el mes que viene, estaba encantada al principio y presumía de novio alto, guapo y culto, nada que ver con el Chatarrero, propietario de Desguaces Latorre, su anterior conquista. A Luis Miguel Rodríguez le dejó porque el hombre era muy dado a salir con otras y eso para la marquesa de Castelldosríus fue una ofensa que no pudo soportar.

Se fue a su París a pensar, reflexionó y dejó aquella relación. Poco después llegó a su vida Gasset. Pero con el tiempo Ágatha decidió que el anticuario no era precisamente una máquina sexual.

Y se fue a Sálvame primero y a Hola después a explicar, con la clase de una Grande de España, que a ella le pone más el crápula de LuisMi.

Tanto es así que se lo llevó el otro día a una boda y ahora va Ágatha y dice, más o menos, que son pareja abierta. Que como el otro hace lo que le da la gana, pues que ella también. Pareja abierta.

No sabemos si tan abierta o no pero ahora, directamente relacionada con todo este berenjenal, nos llega la noticia bomba que abre el rosario de noticias bombas del verano.

Luis Gasset sale con Anne Igartiburu. Repetimos: el anticuario que abandonó Ágatha por ser poco apasionado es ahora acompañante de la presentadora de Corazón, corazón. O sea, de la diseñadora de los corazones, a la presentadora de Corazón. De infarto.

Gasset, que al principio de su ruptura con Ágatha quiso ser un señor, ha venido a decir que a él le gustan las mujeres discretas. O sea, dardo a la voceras de Ágatha por contar intimidades a Jorge Javier Vázquez, a Hola y a quien le pague bien.

Pero claro, Anne, que tiene 52 años como Gasset, se dedicaba durante décadas a presentar el programa de cotilleos de TVE, aunque ella siempre ha hecho como que el cotilleo no tenía nada que ver con ella. Solo cobraba el cheque y leía lo que le ponía. Pues ahora también es carne de cotilleo: sale con el ex de Ágatha. ¿Saldrá en su propio programa?

Esta gente, tan civilizada y educada, se encuentran un día los cuatro en un acto y seguro que se saludan con exquisita naturalidad: nos referimos al anticuario, Ágatha, Anne Igartuburu y el Chatarrero.

O tal vez no. Gasset está disgustado después de que Ágatha repitiera en Hola que tiene menos pasión que un documental de chupetes. A preguntas de los reporteros dijo que su "mujer ideal es discreta". Pues con Anne no va a dejar de salir en las revistas.

Anne, que acaba de superar su ruptura con el director de Orquesta Pablo Heras Casado, tiene en común con Ágatha que ambas son muy amigas de Fran Rivera.