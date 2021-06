Doña Letizia, conmocionada por las niñas de Tenerife y Rocío Caíz: "Es difícil evitar la expresión de dolor y de tristeza"

La reina Letizia ha cerrado su semana asistiendo a la clausura del acto feminista Santander Womennow 2021. La consorte asturiana se ha pronunciado sobre dos tristes sucesos que han conmocionado al país, el de las niñas de Tenerife, Olivia de 6 años y Anna de 1, y el de Rocío Caíz, de 17.

Lea también: Paula Echevarría y otros muchos famosos arropan a Beatriz, madre de las niñas desaparecidas en Tenerife

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar finalizó sobre las 20.00 horas de este jueves el levantamiento del cadáver de la Olivia. Es la mayor de las dos hermanas que desaparecieron el pasado 27 de abril en Tenerife tras pasar el fin de semana con su padre, Tomás Gimeno.

El mismo día, el ex novio de Rocío Caíz, la adolescente sevillana de 14 años que llevaba una semana desaparecida, confesó ante las autoridades que la asesinó. La adolescente estaba embarazada de cuatro meses.

Tras los terribles episodios machistas, la reina Letizia se han pronunciado al respecto al inicio de su discurso en el Santander Womennow 2021, de empoderamiento y liderazgo femenino.

"No creo que haya nadie que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas".



Con estas palabras, la reina Letizia ha expresado su dolor por las muertes de Olivia en Tenerife y de Rocío Caíz en Sevilla https://t.co/8VSc3STrVG pic.twitter.com/rg0cMtfqAS — RTVE (@rtve) June 11, 2021

"Es difícil evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. Me refiero a las niñas de Tenerife y a la niña asesinada en una localidad sevillana (...) No puede haber nadie que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, estas menores asesinadas", ha expresado la madre de la heredera al trono.